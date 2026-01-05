نجل مادورو يحذر أمريكا: اعتقال الرئيس الفنزويلي يفتح باب الفوضى العالمية

انتقد نيكولاس مادورو غيرا، نجل مادورو وعضو الكونجرس الفنزويلي، إدارة ترامب بشدة يوم الاثنين، محذرًا من أن اعتقال والده في عملية أمريكية قد يُشكل سابقة خطيرة على الصعيد العالمي.

أول تصريح من نجل مادورو

يأتي هذا الخطاب، الذي ألقاه أمام البرلمان الفنزويلي، وهو أول ظهور له منذ تصعيد يوم السبت، في وقتٍ تضغط فيه إدارة ترامب على الحكومة الفنزويلية لتتماشى مع رؤيتها للدولة الغنية بالنفط.

طالب مادورو جيرا، المعروف أيضًا باسم "نيكولاسيتو"، السلطات الأمريكية بإعادة والديه، ودعا إلى تقديم الدعم الدولي.

كما استنكر مادورو جيرا ورود اسمه في لائحة الاتهام التي صدرت في نيويورك بحق والديه، حيث ذُكر اسمه كمتآمر.

اختطاف رئيس دولة

قال مادورو جيرا: "إذا قبلنا اختطاف رئيس دولة، فلن يكون أي بلد في مأمن. اليوم فنزويلا. وغداً قد يكون أي بلد يرفض الخضوع. هذه ليست مشكلة إقليمية، بل هي تهديد مباشر للاستقرار السياسي العالمي".

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيور جوتيريش، يوم الاثنين أنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تصاعد حالة عدم الاستقرار في فنزويلا، وتأثير ذلك المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى لكيفية إدارة العلاقات بين الدول.

وأضاف في كلمة له قرأتها الدبلوماسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: "تأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب فترة من التوترات المتصاعدة، بدأت في منتصف أغسطس".

وتابع "كما نوقش في هذا المجلس في مناسبتين سابقتين، فقد شددت مرارًا على ضرورة الاحترام الكامل من جانب الجميع للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُشكل أساس صون السلم والأمن الدوليين".

واختتم جوتيرش كلمته بالقول "لا يزال يساورني قلق بالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي".