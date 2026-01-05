محكمة نيويورك تحدد موعد الجلسة الثانية لمحاكمة مادورو رئيس فنزويلا

أعلنت محكمة نيويورك، أن موعد محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ستكون في 17 مارس المقبل، حيث يحاكم في 4 تهم؛ بعد اعتقاله، السبت، خلال عملية عسكرية أمريكية في كراكاس.

جلسة محاكمة مادورو

ومَثُلَ الرئيس الفنزويلي أمام محكمة نيويورك، في وقت سابق من اليوم الإثنين، ووجهت له 4 تهم، هي “تهريب المخدرات، الإرهاب، التآمر لتهريب الكوكايين، حيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة”.

وأكد مادورو أمام محكمة نيويورك،: "أنا بريء، وغير مذنب، ورجل شريف".

السيدة الأولى لفنزويلا

وفي نفس السياق، قالت زوجة الرئيس الفنزويلي سيليا فلوريس- خلال مثولها أمام محكمة نيويورك بصحبة زوجها نيكولاس مادورو- بالإسبانية، عبر مترجم: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.