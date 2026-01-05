رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي يبحثان التطورات الإقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي تلقّاه، الاثنين، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المتبادلة.



وتناول الاتصال عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية ودون عوائق، للتخفيف من معاناة سكان القطاع.



كما أكد الرئيسان أهمية الدفع نحو مسار سلام دائم وعادل يقوم على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وبناء مستقبل أفضل لشعوبها.

وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للتعامل معها.