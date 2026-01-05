نيكولاس مادورو ينكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية

أنكر نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا، التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، انتقد نيكولاس مادورو غيرا، نجل مادورو وعضو الكونجرس الفنزويلي، إدارة ترامب بشدة يوم الاثنين، محذرًا من أن اعتقال والده في عملية أمريكية قد يُشكل سابقة خطيرة على الصعيد العالمي.

يأتي هذا الخطاب، الذي ألقاه أمام البرلمان الفنزويلي، وهو أول ظهور له منذ تصعيد يوم السبت، في وقتٍ تضغط فيه إدارة ترامب على الحكومة الفنزويلية لتتماشى مع رؤيتها للدولة الغنية بالنفط.

طالب مادورو جيرا، المعروف أيضًا باسم "نيكولاسيتو"، السلطات الأمريكية بإعادة والديه، ودعا إلى تقديم الدعم الدولي.