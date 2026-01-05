وزير البترول الأسبق: فنزويلا تتربع على عرش احتياطيات النفط عالميا بأكثر من 303 مليارات برميل

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن فنزويلا تتربع على عرش احتياطيات النفط عالميا بأكثر من 303 مليار برميل، مما يجعلها مطمع للصراعات الدولية المرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن أن أحداث العراق كانت بمثابة "بروفة" لما نشهده اليوم، مؤكدا أن العالم اليوم أصبح لا يمكنه الاستغناء عن البترول والطاقة،في أدق تفاصيل حياته اليومية

وتابع وزير البترول الأسبق، أن الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ بداية العام تزيد من تعقيد مشهد الطاقة العالمي، مؤكدا أنه لا أتوقع أن يحدث قفزات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة

