بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
أخبار العالم

لحظة تاريخية.. افتتاح السفارة الفلسطينية في لندن

ناصر السيد

افتُتحت سفارة دولة فلسطين رسميًا في المملكة المتحدة، في حدث وصفه السفير الفلسطيني لدى لندن حسام زملط بأنه "لحظة تاريخية".

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح في هامرسميث، غرب لندن، يوم الاثنين، قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن افتتاح السفارة "يمثل علامة فارقة في العلاقات البريطانية الفلسطينية".

يأتي هذا الافتتاح بعد اعتراف المملكة المتحدة رسميًا بفلسطين دولةً مستقلة في سبتمبر الماضي، على خلفية العدوان الإسرائيلي الذي استمرت عامين ضد غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف.

وقال زملط: "نجتمع اليوم لنحتفل بلحظة تاريخية، وهي افتتاح سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، بكامل رتبتها الدبلوماسية وامتيازاتها، رمزًا لحق شعبنا غير القابل للتصرف في السيادة والمساواة بين الأمم".

وأضاف: "بالنسبة لأجيال من الفلسطينيين في غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللاجئين، وفي جميع أنحاء الشتات، تمثل هذه السفارة دليلًا على أن هويتنا لا يمكن إنكارها، ووجودنا لا يمكن محوه، وحياتنا لا يمكن التقليل من شأنها".

وتابع: "بالنسبة لشعب حُرم من حق تقرير المصير لأكثر من قرن، هذه لحظة فارقة".

