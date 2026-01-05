افتُتحت سفارة دولة فلسطين رسميًا في المملكة المتحدة، في حدث وصفه السفير الفلسطيني لدى لندن حسام زملط بأنه "لحظة تاريخية".

افتتاح السفارة الفلسطينية في لندن

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح في هامرسميث، غرب لندن، يوم الاثنين، قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن افتتاح السفارة "يمثل علامة فارقة في العلاقات البريطانية الفلسطينية".

يأتي هذا الافتتاح بعد اعتراف المملكة المتحدة رسميًا بفلسطين دولةً مستقلة في سبتمبر الماضي، على خلفية العدوان الإسرائيلي الذي استمرت عامين ضد غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف.

وقال زملط: "نجتمع اليوم لنحتفل بلحظة تاريخية، وهي افتتاح سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، بكامل رتبتها الدبلوماسية وامتيازاتها، رمزًا لحق شعبنا غير القابل للتصرف في السيادة والمساواة بين الأمم".

وأضاف: "بالنسبة لأجيال من الفلسطينيين في غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللاجئين، وفي جميع أنحاء الشتات، تمثل هذه السفارة دليلًا على أن هويتنا لا يمكن إنكارها، ووجودنا لا يمكن محوه، وحياتنا لا يمكن التقليل من شأنها".

وتابع: "بالنسبة لشعب حُرم من حق تقرير المصير لأكثر من قرن، هذه لحظة فارقة".