بث مباشر.. أحمد موسى يناقش ما يحدث في فنزويلا ومباراة منتخب مصر وبنين
نحو "مصر الرقمية".. أول تكليف رئاسي في 2026
أمم أفريقيا| مصر وبنين يلجآن للأشواط الإضافية بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي
مصدر مسئول لـ صدى البلد: 7 وفيات و4 مصابين فى حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها
تطورات موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة فاركو في كأس عاصمة ‏مصر
ننشر أقوال رئيس فنزويلا خلال محاكمته بمدينة نيويورك
شهود عيان فى حريق مصحة بنها: فوجئنا باشتعال النيران وصراخ المرضى وكسرنا الحيطان لانقاذهم
محكمة نيويورك تحدد موعد الجلسة الثانية لمحاكمة مادورو رئيس فنزويلا
أمم أفريقيا | بنين يتعادل مع منتخب مصر في اللحظات الأخيرة للمباراة
بعد أنباء زواج عبد المنصف على لقاء الخميسي.. إيمان العاصي: الرجالة مينفعش حد يثق فيهم أبدا
زوجة مادورو أمام محكمة نيويورك: أنا السيدة الأولى لفنزويلا ولست مذنبة
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
أخبار العالم

ننشر أقوال رئيس فنزويلا خلال محاكمته بمدينة نيويورك

مادورو
مادورو
فرناس حفظي

أدلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتصريحات خلال جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين، لكن القاضي جود ألفين هيلرستين قاطعه مراراً وتكراراً. 

وقد دفع مادورو ببراءته من جميع التهم الأربع الموجهة إليه، قائلا: "أنا بريء. أنا رجل محترم. ما زلت رئيسًا لبلدي"،    و كان ذلك خلال أول ظهور له أمام المحكمة في مدينة نيويورك اليوم الاثنين، مصراً على أنه "بريء".

حاول مادورو أيضاً تقديم وصف مفصل لعملية أسره من فنزويلا، لكن هيلرستين قاطعه وقال إنه سيكون هناك وقت له لعرض قضيته لاحقاً.

كما أنكرت زوجة مادورو، سيليا فلوريس، التهم الثلاث الموجهة إليها

