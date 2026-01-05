ننشر أقوال رئيس فنزويلا خلال محاكمته بمدينة نيويورك

أدلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتصريحات خلال جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين، لكن القاضي جود ألفين هيلرستين قاطعه مراراً وتكراراً.

وقد دفع مادورو ببراءته من جميع التهم الأربع الموجهة إليه، قائلا: "أنا بريء. أنا رجل محترم. ما زلت رئيسًا لبلدي"، و كان ذلك خلال أول ظهور له أمام المحكمة في مدينة نيويورك اليوم الاثنين، مصراً على أنه "بريء".

حاول مادورو أيضاً تقديم وصف مفصل لعملية أسره من فنزويلا، لكن هيلرستين قاطعه وقال إنه سيكون هناك وقت له لعرض قضيته لاحقاً.

كما أنكرت زوجة مادورو، سيليا فلوريس، التهم الثلاث الموجهة إليها