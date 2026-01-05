الأمين العام لمجلس الوزراء القطري يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون

بحث حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء القطري، خلال لقائه، خالد بن محمد العبد الكريم الأمين العام لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على هامش زيارته إلى المملكة، سبل تطوير التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات اختصاص أمانتي مجلس الوزراء في البلدين.

والتقى الأمين العام لمجلس الوزراء القطري- وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"- اليوم الإثنين، محمد بن سليمان العجاجي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة وفريق الخبراء بالهيئة، حيث اطلع على آلية عملها.

وأشاد حمد بن أحمد المهندي، بالحرص المشترك بين البلدين على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.