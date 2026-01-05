قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
أخبار العالم

مندوب الولايات المتحدة يدافع عن العملية العسكرية في فنزويلا أمام مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
أ ش أ

 دافع مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، عن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، مؤكدا أنه "لا توجد حرب ضد فنزويلا".

وقال والتز، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بشأن فنزويلا، إن واشنطن "نفذت بنجاح عملية أمنية دقيقة سهلها الجيش الأمريكي، ضد اثنين من الهاربين من العدالة الأمريكية، هما نيكولاس مادورو وسيليا فلوريس".

وأشار إلى أن "نيكولاس مادورو مسؤول عن الهجمات على الشعب الأمريكي، وزعزعة استقرار نصف الكرة الغربي، وقمع الشعب الفنزويلي بشكل غير مشروع".

وأكد أنه لا توجد حرب ضد فنزويلا وشعبها، مضيفا: "نحن لا نحتل أي دولة، كانت هذه عملية تنفيذ قانون، تنفيذا لقرارات اتهام قانونية قائمة منذ عقود".

وأفاد بأن الولايات المتحدة "ألقت القبض على أحد تجار المخدرات الذي سيُحاكم الآن في الولايات المتحدة وفقا لسيادة القانون".

وقال: "لا يمكن الاستمرار في ترك أكبر احتياطيات الطاقة في العالم تحت سيطرة أعداء الولايات المتحدة، وتحت سيطرة قادة غير شرعيين، دون أن يستفيد منها الشعب الفنزويلي، بل تُسرق من جانب مجموعة داخل فنزويلا".

وأوضح والتز أن "الرئيس ترامب منح الدبلوماسية فرصة، وعرض على مادورو خيارات متعددة للخروج من الأزمة، وحاول تهدئة الوضع، لكن مادورو رفضها".

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن “مستقبلا أفضل لشعب فنزويلا وشعوب المنطقة والعالم يكمن في استقرار المنطقة وجعل بيئتنا المحيطة مكانا أفضل وأكثر أمانا”.

الأمم المتحدة العسكري الأمريكي فنزويلا مجلس الأمن الدولي

