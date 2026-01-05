هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه

قالت هبة القدسي، الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية، إن هناك عدد من التهم الموجهة إلى نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا، تتدرج ما بين تهريب المخدرات وحيازة الأسلحة واستخدامها في ميليشيات عسكرية تهدد أمن الولايات المتحدة، والانخراط في منظمات إرهابية.

وأضافت هبة القدسي، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أننا سنشهد خلال جلسة محاكمة مادورو، الإجراءات اللاحقة، وكيف سيتمكن الرئيس الفنزويلي من الاستعانة بهيئة محامين رغم التعقيدات المتعلقة بالعقوبات على مادورو، وكيف سيكون جدول جلسات هذه المحاكمة.

وأوضحت هبة القدسي، أن المشهد مرتبك ومعقد للغاية، لأن ترامب هدد صراحة كلا من كوبا وكولومبيا، لانخراطهما في صناعة الكوكايين وتهريبه للولايات المتحدة الأمريكية، وأن كوبا ستكون التالية بعد فنزويلا، إضافة إلى تهديدات أخرى لإيران والهند والدنمارك والمكسيك.