بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

تعد بيتزا البطاطس من الأكلات الشهية التى تمتلك مذاق مميز ولكن تجد بعض النساء صعوبة في تحضيرها في المنزل بسبب عدم معرفة خطواتها.

نعرض لكم طريقة عمل بيتزا البطاطس من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بيتزا البطاطس



بطاطس بيبي مسلوقة نصف سلقة

طماطم شيري

جبنة موتزاريلا

أوريجانو

ملح

فلفل أسود

ريحان طازج أو بقدونس

زيت زيتون

صوص بيتزا:

ملعقة ونصف كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

450 جرام طماطم كونكاسيه

ملعقة ونصف صغيرة اوريجانو جاف

رشة سكر

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل بيتزا البطاطس

تكبس البطاطس بمكبس البرجر

ثم ادهنيها بصوص البيتزا

اضيفي الملح والفلفل الاسود والطماطم الشيري وضعي الموتزاريلا على الوجه

ضعي البطاطس في طاسة بها قليل من زيت الزيتون وتغطى حتى ذوبان الجبنة وتقدم ساخنة كما يمكن تزيينها بأوراق الريحان أو البقدونس.