إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

سيطرت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن خبر وفاة السباح جون ماجد، لاعب السباحة بنادي الغابة الرياضي بمصر الجديدة، بعد أيام من خضوعه للعلاج داخل غرفة الرعاية المركزة، على خلفية تعرضه لحادث غرق داخل حمام السباحة الخاص بالنادي.

كشفت منال أنور، خالة السباح الراحل جون ماجد، تفاصيل جديدة بشأن وفاة ابن شقيقتها بعد حادث غرق داخل حمام سباحة نادى الغابة، بمنطقة مصر الجديدة.

وجهت النيابة العامة صفعة للمسئولين عن الإهمال فى لعبة السباحة وقررت إحالتهم إلي القضاء للفصل فى أمرهم.

