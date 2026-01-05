قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
صلاح يبصم على ثلاثية منتخب مصر أمام بنين ..الفراعنة إلى دور الـ8
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
منطقة الجزاء بقت حصن النجاة.. المستكاوي يعلق على أداء منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
برلمان الـ15 حزبا.. خريطة جديدة لمجلس النواب بعد انتخابات 2025
فيديو

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

السباح جون ماجد
السباح جون ماجد

سيطرت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن خبر وفاة السباح  جون ماجد، لاعب السباحة بنادي الغابة الرياضي بمصر الجديدة، بعد أيام من خضوعه للعلاج داخل غرفة الرعاية المركزة، على خلفية تعرضه لحادث غرق داخل حمام السباحة الخاص بالنادي.

كشفت منال أنور، خالة السباح الراحل جون ماجد، تفاصيل جديدة بشأن وفاة ابن شقيقتها بعد حادث غرق داخل حمام سباحة نادى الغابة، بمنطقة مصر الجديدة.

وجهت النيابة العامة صفعة للمسئولين عن الإهمال فى لعبة السباحة وقررت إحالتهم إلي القضاء للفصل فى أمرهم.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

جون ماجد الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد السباح جون ماجد نادي الغابة غرق داخل حمام سباحة وفاة السباح جون ماجد

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

لقاء الخميسي

منتخب مصر

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

تعليم

خطط توسعية جديدة فى التعليم الريادى.. تفاصيل

Galaxy S26

تقرير جديد يكشف أبرز نقاط قوة سلسلة Galaxy S26 مع ميزة خصوصية حصرية في شاشة Ultra

سامسونج جلاكسي

أداء فائق وتغييرات في التصميم.. تسريبات تكشف ملامح هواتف سامسونج جلاكسي 2026

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

