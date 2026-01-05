احترس.. عدم تناول الفاكهة والخضار يهددك بمرض خطير

يعد سرطان المعدة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان لذا من المهم معرفة العوامل التي تزيد احتمالات الإصابة به وفي مقدمتها عدم تناول الفاكهة والخضار.



أسباب سرطان المعدة

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تتضمن العوامل التي تَزيد من خطر إصابتك بسرطان المعدة ما يلي:

ارتجاع حمض المعدة للأعلى إلى المريء، والذي يُعرف بداء الارتجاع المَعدي المريئي

اتباع نظام غذائي يعتمد على الكثير من الأطعمة المملحة والمدخنة

اتباع نظام غذائي به نِسب قليلة من الفاكهة والخضراوات

إصابة المعدة بعدوى البكتيريا المَلوية البَوابية

التهاب بطانة المعدة وتهيُجها، والذي يُشار إليه عادة بالتهاب المعدة

التدخين

تكوّن خلايا غير سرطانية، تُعرف بالسلائل داخل المعدة

وجود تاريخ مَرَضي للعائلة مع الإصابة بسرطان المَعدة

ومن أمثلة متلازمات الأورام السرطانية الوراثية التي تزيد من احتمال الإصابة بسرطان المعدة وغيره من أنواع السرطان: سرطان المعدة المنتشر الوراثي، ومتلازمة لينش، ومتلازمة داء السلائل الشبابي، ومتلازمة بوتز جيغرز، وداء السلائل الورمي الغدية.