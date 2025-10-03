قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر الأعراض .. سلالات جديدة من كورونا
إمام المسجد النبوي: عرض الممتلكات على وسائل التواصل حماقة مجرّدة لا تنفع في الآخرة
أزهري: القتــ.ال بغزة علامة من علامات الساعة.. فيديو
استشاري مناعة: نصائح لتجنب عدوى الجيم وحماية أصحاب الحساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر الأعراض .. سلالات جديدة من كورونا

كورونا
كورونا
نهى هجرس

مع اقتراب الأشهر الباردة، سيعاني العديد من الأشخاص من أمراض موسمية مع ظهور نزلات البرد والإنفلونزا في الخريف بشكل سنوي.

تعد سلالة كوفيد الجديدة، التي أطلق عليها اسم ستراتوس، تنتشر بسرعة مع متغيرين : XFG وXFG.

وفي المملكة المتحدة، شهدت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد زيادة كبيرة، حيث أظهرت البيانات أنه في غضون أسبوع، قفزت من 7.6 في المائة إلى 8.4 في المائة.

وعلاوة على ذلك، شكلت المتحورة XFG.3 حوالي 40 في المائة من حالات كوفيد في المملكة المتحدة اعتبارًا من يونيو، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA).

أعراض المحتور الجديد من فيروس كورونا 

الأعراض الأولية شيوعًا لسلالة ستراتوس الجديدة هو الصوت الأجش أو الخشن، وهو فرق جوهري عن متحورات كوفيد السابقة، كما أشار خبراء طبيون إلى أن أعراض ستراتوس الإضافية قد تشمل انسداد الأنف، والتهاب الحلق، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والإرهاق.

وبدأتُ الأعراض بحكة في الحلق، ثم عطس وسيلان في الأنف، ألمٌ في الأسنان، وآلامٌ في الجسم، وصداعٌ.

المصدر evening news

فيروس كورونا متحور كورونا الجديد اعراض فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

مخالفات سرفيس

ضبط 347 مخالفة لسائقي السرفيس وحجز 12سيارة خلال حملات بالجيزة

قرار حاسم

قرار إداري حاسم بالأقصر بعد تسريب معلومات عن اكتشافات أثرية

محافظ الغربية

الغربية تحتفل بالعيد القومي بحضور وزير الأوقاف والمفتي ورئيس الوطنية للإعلام

بالصور

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد