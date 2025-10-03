ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر الأعراض .. سلالات جديدة من كورونا

مع اقتراب الأشهر الباردة، سيعاني العديد من الأشخاص من أمراض موسمية مع ظهور نزلات البرد والإنفلونزا في الخريف بشكل سنوي.

تعد سلالة كوفيد الجديدة، التي أطلق عليها اسم ستراتوس، تنتشر بسرعة مع متغيرين : XFG وXFG.

وفي المملكة المتحدة، شهدت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد زيادة كبيرة، حيث أظهرت البيانات أنه في غضون أسبوع، قفزت من 7.6 في المائة إلى 8.4 في المائة.

وعلاوة على ذلك، شكلت المتحورة XFG.3 حوالي 40 في المائة من حالات كوفيد في المملكة المتحدة اعتبارًا من يونيو، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA).

أعراض المحتور الجديد من فيروس كورونا

الأعراض الأولية شيوعًا لسلالة ستراتوس الجديدة هو الصوت الأجش أو الخشن، وهو فرق جوهري عن متحورات كوفيد السابقة، كما أشار خبراء طبيون إلى أن أعراض ستراتوس الإضافية قد تشمل انسداد الأنف، والتهاب الحلق، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والإرهاق.

وبدأتُ الأعراض بحكة في الحلق، ثم عطس وسيلان في الأنف، ألمٌ في الأسنان، وآلامٌ في الجسم، وصداعٌ.

المصدر evening news