بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟

قرر فريق عمل مسلسل “طاهر المصري” الذى يقوم ببطولته خالد النبوي العودة مجددا الى التحضير للعمل بعد ان تقرر تأجيله بسبب ضيق الوقت وعدم اللحاق به فى رمضان المقبل.

واتفق فريق العمل والشركة المنتجة على عودة التحضير للعمل مجددا ولكن على أن يكون العرض بعد السباق الرمضاني المقبل.

كان من المنتظر أن يشهد موسم رمضان 2026 منافسة عائلية خاصة بين خالد النبوي ونجله نور النبوي، كل في عمل مستقل، إلا أن التطورات الأخيرة أطاحت بالمشروعين خارج السباق. فقد تم تأجيل مسلسل “طاهر المصري”، الذي كان سيجمع خالد النبوي وغادة عادل، لأسباب فنية تتعلق باختيار فريق العمل ومتطلبات الأدوار، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

خالد النبوي يكشف أسراره

حل النجم خالد النبوي ضيفاً على الإعلامية عبلة سلامة قي حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة" والمذاع السبت على شاشة قناة «MBC مصر».

وكشف خالد النبوي خلال اللقاء العديد من المفاجآت في مسيرته الفنية أهمها أنه فكر أكثر من مرة في الاتجاه لعالم الإخراج وكتابة السيناريو وقال "كان عندي شغف الإخراج وفكرت فيه وكتبت سيناريو قبل كده بس متنفذش".

واعتبر خالد النبوي أن دوره في فيلم "المهاجر" هو أكثر الأدوار في رحلته الفنية التي بذل مجهودًا كبيرًا فيه بالتعاون مع المخرج الراحل يوسف شاهين وأكد أنه بحب العمل طول الوقت بدون ملل قائلاً: "بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل".