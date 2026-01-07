قنوات العرض والتفاصيل الكاملة .. مسلسلات جديدة في الطريق إليك l تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن بدء عرض عدد من الأعمال الدرامية الجديدة علي شاشات التليفزيون والمنصات الإلكترونية.

وفي السطور التالية نرصد تلك الأعمال:

بيت بابا:

العمل من المقرر البدء في عرضه يوم ١١ يناير ، من الاحد للخميس شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، وتدور أحداثه في اطار 25 حلقة .

و هو عمل جماعى كوميدى إجتماعى يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، في مقدمتهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية جديدة تحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.



قسمة العدل:

تدور أحداثه في اطار 30 حلقة، ومن المقرر عرضه علي شاشة on e، ، بالإضافه الي منصتي watch it ، ويانجو بلاي.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد جمعة، رشدي الشامي، خالد كمال، عابد عناني، دنيا ماهر، إيناس كامل، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

لعبة وقلبت جد:

العمل من المقرر عرضه يوم 10 يناير 2026 على قناة dmc ومنصة watchit.

وتدور أحداث العمل في اطار إجتماعي، حيث يشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، رحمة أحمد، نادين.

بطل العالم:

المقرر عرضه في ١٨ يناير، علي قناة cbc، ومنصة يانجو بلاي.

وتدور الاحداث حول رحلة "صلاح"، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارة لقب بطولة العالم، وذلك بحثًا عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة للمحروق، ملك عالم الرهانات.



ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات لكشف سر الثروة. فهل يتمكن من إنقاذ دنيا من هذا العالم المظلم؟ وهل تولد بينهما قصة حب وسط الخطر والمطاردة؟.

تدور أحداث بطل العالم على مدار ۱۰حلقات، بمعدل خمس حلقات أسبوعيًا. المسلسل من بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبد الوهاب من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد و بالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل حصريًا على تطبيق "يانغو بلاي"، ليتمكن الجمهور من مشاهدته بجودة عالية فور طرحه.