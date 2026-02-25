كيفية تثبيت النسخة التجريبية من Android 17 الآن على هاتفك؟

رغم أن عملية طرح نظام أندرويد 16 لم تكن سلسة لأجهزة موتورولا، إلا أن الشركة أظهرت مؤشرات واضحة على تركيزها على تحسين عملية طرح البرمجيات. فقد أعلنت الشركة للتو عن برنامج أندرويد 17 التجريبي، لتصبح بذلك أول علامة تجارية غير تابعة لشركة جوجل تُقدم على هذه الخطوة

هواتف موتورولا الذكية

يتوفر برنامج Android 17 التجريبي لهواتف موتورولا الذكية فإذا كنت ترغب في تجربة الإصدارات التجريبية المبكرة من نظام Android 17، يمكنك التسجيل في البرنامج التجريبي باتباع الخطوات التالية وإليك كيفية التسجيل في برنامج النسخة التجريبية من نظام أندرويد 17 من موتورولا؟

-أنشئ حسابًا على موقع مجتمع موتورولا (إذا لم تكن قد أنشأت حسابًا بالفعل).

-قم بزيارة صفحة الملف الشخصي وقم بتحديث تفاصيل رقم IMEI أو الرقم التسلسلي (SN).

-تأكد دائمًا من أن هاتفك يعمل بأحدث البرامج.

-انتقل إلى صفحة فرص اختبار النسخة التجريبية من MFN للاطلاع على فرصة اختبار لجهاز موتورولا الخاص بك.

-انقر على رابط التسجيل الخاص بهاتفك من موتورولا.

-املأ البيانات المطلوبة وقدم طلبك.

قد ترسل موتورولا رسائل بريد إلكتروني تحتوي على مزيد من التفاصيل حول تطبيقك التجريبي.

لذا، تذكر التحقق من بريدك الوارد بانتظام، بما في ذلك مجلد الرسائل غير المرغوب فيها.

يمكنك أيضًا التحقق يدويًا من وجود تحديثات جديدة عبر تطبيق الإعدادات.