رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
كيفية تثبيت النسخة التجريبية من Android 17 الآن على هاتفك؟

لمياء الياسين

رغم أن عملية طرح نظام أندرويد 16 لم تكن سلسة لأجهزة موتورولا، إلا أن الشركة أظهرت مؤشرات واضحة على تركيزها على تحسين عملية طرح البرمجيات. فقد أعلنت الشركة للتو عن برنامج أندرويد 17 التجريبي، لتصبح بذلك أول علامة تجارية غير تابعة لشركة جوجل تُقدم على هذه الخطوة

هواتف موتورولا الذكية 

يتوفر برنامج Android 17 التجريبي لهواتف موتورولا الذكية فإذا كنت ترغب في تجربة الإصدارات التجريبية المبكرة من نظام Android 17، يمكنك التسجيل في البرنامج التجريبي باتباع الخطوات التالية وإليك كيفية التسجيل في برنامج النسخة التجريبية من نظام أندرويد 17 من موتورولا؟
-أنشئ حسابًا على موقع مجتمع موتورولا (إذا لم تكن قد أنشأت حسابًا بالفعل).
-قم بزيارة صفحة الملف الشخصي وقم بتحديث تفاصيل رقم IMEI أو الرقم التسلسلي (SN).
-تأكد دائمًا من أن هاتفك يعمل بأحدث البرامج.
-انتقل إلى صفحة فرص اختبار النسخة التجريبية من MFN للاطلاع على فرصة اختبار لجهاز موتورولا الخاص بك.
-انقر على رابط التسجيل الخاص بهاتفك من موتورولا.
-املأ البيانات المطلوبة وقدم طلبك.
قد ترسل موتورولا رسائل بريد إلكتروني تحتوي على مزيد من التفاصيل حول تطبيقك التجريبي. 

لذا، تذكر التحقق من بريدك الوارد بانتظام، بما في ذلك مجلد الرسائل غير المرغوب فيها. 

يمكنك أيضًا التحقق يدويًا من وجود تحديثات جديدة عبر تطبيق الإعدادات.

