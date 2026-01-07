تفاصيل غير مسبوقة من طفولة نانسي عجرم في حوار مع أنس بوخش

كشف الإعلامى انس بوخش، أنه يستضيف الفنانة نانسى عجرم فى حلقة جديدة من «ABtalks»، والتى تُذاع الفترة المقبلة، مشيرًا أنها تكشف فى الحلقة تفاصيل كثيرة من طفولتها.

ونشر أنس عبر حسابه الرسمى بـ«انستجرام» صور من الحلقة، وعلق عليها قائلًا: «ملكة البوب العربى، فى مواجهة الذات والذكريات. تفتح نانسى عجرم قلبها فى حوار إنسانى غير مسبوق، لتكشف عن الوجه الآخر للنجمة التى سكنت قلوب الملايين. فى هذه الحلقة».

وتابع : «تغوص نانسى فى أعماق طفولتها التى غابت عنها «الطفولة»، وتتحدث بصراحة عن ثقل المسؤولية المبكرة، وعن رحلة تحوّل حلم والدها إلى شغفها الشخصى الأول. من ذكريات الحرب فى لبنان وصمود الروح، إلى فلسفتها الخاصة فى الحب والزواج والأمومة، التى تعتبرها أجمل إنجازاتها، تعيد نانسى تعريف نفسها بعيدًا عن أضواء المسرح».

ومؤخرًا، أعلن الملحن مدين، عن طرح أحدث أغانيه مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم بعنوان «مع أصحابنا»، والتى تأتى كمسك ختام لعام 2025 وبداية موسيقية مميزة للعام الجديد، وأكد مدين أن الأغنية تحمل طابعًا مميزًا، يعكس تجربة فنية جديدة بينه وبين نانسى عجرم.