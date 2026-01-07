قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
فن وثقافة

قبل السباق الرمضاني.. منافسة شرسة بين أربعة مسلسلات تعرض قريبا

إيمان العاصي
إيمان العاصي
أحمد إبراهيم

تشهد الساحة الفنية عرض عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية خلال الأيام القليلة المقبلة والتى تعرض قبل انطلاق الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل قسمة العدل 

طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل “قسمة العدل” من بطولة الفنانة إيمان العاصى وعدد كبير من نجوم الفن ، استعدادا لعرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة قناة on ومنصة watch it.

المسلسل بطولة إيمان العاصي، رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، علاء قوقة وآخرين، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد. 

وتجسد إيمان العاصي، خلال أحداث المسلسل، شخصية "مريم" متزوّجة من محمد جمعة، تعيش معه حياة يسيطر عليها التوتر والخلافات، رغم ارتباطهما بطفلتين في مراحل دراسية مختلفة، كما يمتد الصراع الذي تعيشه "مريم" إلى عائلتها الكبيرة التي تضم: والدها (رشدي الشامي)، وأشقاءها الثلاثة: خالد كمال وعابد عناني وخالد أنور، حول الميراث، فيما يسلط المسلسل الضوء على قضية المساواة بين الذكور والإناث.

مسلسل لعبة وقلبت بجد 

كما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل لعبة وقلبت جد، بطولة النجم أحمد زاهر، البرومو الرسمى للعمل والمقرر طرحه يوم 10 يناير المقبل، على قناة Dmc ومنصة watch it.

وظهر احمد زاهر فى البرومو الرسمى للمسلسل وهو يتقرب من ابنته الصغيرة ويكتشف العديد من الأسرار بالإضافة لظهور رحمة أحمد ضمن الأحداث. 

ويتناول المسلسل العلاقات الزوجية وتربية الأبناء، في إطار اجتماعي مثير.

مسلسل اللعبة 

بينما ينتظر جمهور ومحبو مسلسل اللعبة عرض الجزء الخامس، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة على إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل يشارك فيه هذا الموسم الفنان ياسر الطوبجي والفنان مصطفى أبو سريع، واللذان باشرا تصوير مشاهدهما بالفعل، إضافة إلى الفنان ميشيل ميلاد.

ويضم مسلسل اللعبة 5 في بطولته كلا من: شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، ومجموعة من الفنانين الذين شاركوا في نجاح السلسلة منذ بدايتها.

مسلسل بطل العالم 

كما أعلن تطبيق يانغو بلاي عن الإعلان والبوستر الرسمي لمسلسله الأصلي الجديد "بطل العالم"، المقرر عرضه في ١٨ يناير، موفرًا للجمهور لمحات من قصة مشوقة وتمزج بين الدراما، والإثارة، والأكشن، ولحظات من كوميديا الموقف.

وكشف الإعلان الرسمي رحلة "صلاح"، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارة لقب بطولة العالم، وذلك بحثًا عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة للمحروق، ملك عالم الرهانات.

ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات لكشف سر الثروة. فهل يتمكن من إنقاذ دنيا من هذا العالم المظلم؟ وهل تولد بينهما قصة حب وسط الخطر والمطاردة؟

تدور أحداث بطل العالم على مدار ۱۰حلقات، بمعدل خمس حلقات أسبوعيًا. المسلسل من بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبد الوهاب من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد و بالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل حصريًا على تطبيق "يانغو بلاي"، ليتمكن الجمهور من مشاهدته بجودة عالية فور طرحه.

مسلسل "قسمة العدل" مسلسل لعبة وقلبت جد مسلسل اللعبة مسلسل بطل العالم إيمان العاصي

