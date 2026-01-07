البابا تواضروس: تفاعل المواطنين مع الرئيس السيسي يعكس عمق الروابط الوطنية

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على العلاقة الإنسانية المباشرة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشعب المصري، مؤكداً أن هذه العلاقة تسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

وأشار البابا تواضروس، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن دخول الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح من الممر الأوسط، وسط جموع المصلين، يعكس مشهداً صادقاً للالتحام الشعبي بين القائد وشعبه.

وأضاف أن تفاعل المواطنين مع الرئيس، من خلال التحية والتصفيق والزغاريد والتقاط الصور، يعبر عن حالة فرح متبادل ويجسد عمق الروابط الإنسانية والوطنية.

وأكد أن هذا المشهد، رغم ما يحمله من مشقة على الرئيس، إلا أنه يحمل قيمة معنوية كبيرة ورسالة قوية عن القرب من المواطنين.

وفي معرض حديثه عن أهمية الوحدة الوطنية، شدد قداسة البابا على ضرورة تعزيز روح المحبة بين المصريين، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تظهر قيمة الوحدة في تقارب الناس وفهمهم لبعضهم البعض، مشيراً إلى أن أي مشكلة تقع في أي دولة بعيدة قد تؤثر على مصر اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً.

وتابع: إن الحفاظ على وحدة المصريين يجب أن يكون من أولويات الجميع، مؤكداً أن هذا النهج يعزز قوة المجتمع واستقراره.