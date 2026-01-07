البابا تواضروس: تفاعل المواطنين مع الرئيس السيسي يعكس عمق الروابط الوطنية

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالعلاقة الإنسانية المباشرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تعزز الثقة بين الدولة والمواطن وتعبّر عن قرب القيادة من المواطنين.

مشهد صادق للالتحام الشعبي

وأشار البابا تواضروس، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن دخول الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح من الممر الأوسط وسط جموع المصلين يعكس مشهداً صادقاً للالتحام الشعبي بين القائد والشعب.

وأضاف أن تحية المواطنين، التصفيق، الزغاريد والتقاط الصور تعبر عن حالة فرح متبادل وتجسد عمق الروابط الإنسانية والوطنية، مؤكدًا أن هذا المشهد يحمل قيمة معنوية كبيرة ورسالة قوية عن القرب من المواطنين رغم المشقة على الرئيس.

أهمية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها

وفي حديثه عن الوحدة الوطنية، شدد البابا تواضروس على ضرورة تعزيز روح المحبة بين المصريين، خاصة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن أي مشكلة تقع في دولة أخرى قد تؤثر على مصر اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً.

وأكد أن الحفاظ على وحدة المصريين يجب أن يكون من أولويات الجميع، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز قوة المجتمع واستقراره.