لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
اقتصاد

«هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

إي إف چي هيرميس
إي إف چي هيرميس
ولاء عبد الكريم

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في تقديم خدماتها الاستشارية بدور المستشار المالي ومروج الإصدار لشركة «ديبا بي إل سي»، وذلك لإتمام صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل بقيمة 658.4 مليون درهم إماراتي، والمقيدة في بورصة ناسداك دبي، في خطوة تستهدف زيادة رأس المال ودعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة.
وبموجب الصفقة، تقوم شركة «ديبا»، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال حلول الديكور الداخلي، بإصدار عدد 2,438,518,519 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر طرح يبلغ 0.27 درهم إماراتي للسهم الواحد، بما يحقق إجمالي عائدات متوقعة تصل إلى نحو 658.4 مليون درهم إماراتي.
وتُعد هذه الزيادة في رأس المال خطوة محورية تُمكن شركة «ديبا» من الاستفادة من فرص النمو المتاحة في المنطقة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. ومن المقرر توجيه عائدات الإصدار لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل المبادرات الهادفة إلى تعزيز العمليات التشغيلية، بما في ذلك مشروعات التطوير الجديدة، فضلًا عن دعم خطط النمو عبر صفقات الاستحواذ.
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، عن سعادته بتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الصفقة، التي تُعد الأولى من نوعها لشركة «ديبا بي إل سي»، موضحًا أنها تطلبت اتباع نهج مخصص في الهيكلة إلى جانب إجراء تقييم شامل لاحتياجات الشركة من رأس المال.
 

وأشار مليكة إلى أن دور إي إف چي هيرميس كمستشار مالي ومروج للإصدار شمل تحسين خطة العمل، وتحديد حجم الإصدار وأولويات استخدام العائدات، فضلًا عن هيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لشركة «ديبا». وأكد أن هذه الصفقة تعكس قدرة إي إف چي هيرميس على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بكفاءة وسلاسة، بالتعاون مع المساهمين وكافة الأطراف المعنية.
وعلى صعيد الأداء العام، أوضحت إي إف چي هيرميس أنه منذ بداية عام 2025 قدمت خدماتها الاستشارية لإتمام 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة في أسواق الدين، و18 صفقة في أسواق رأس المال بمختلف أنحاء المنطقة، شملت صفقات بارزة في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، بما يؤكد مكانتها الرائدة في أسواق المال بالمنطقة.

المبادرات رأس المال إي إف چي هيرميس بورصة بنك الاستثمار

