الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ المنيا: تمكين المرأة أولوية وطنية ومبادرات قومي المرأة تصل إلى القرى والنجوع

ندوات توعوية وتثقيفية
ندوات توعوية وتثقيفية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن يوم المرأة المصرية يمثل مناسبة لتكريم تاريخ حافل بالعطاء والإنجازات، ويعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي تقوم به المرأة باعتبارها ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وبناء الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحويل مفهوم تمكين المرأة إلى واقع ملموس واستراتيجية عمل وطنية تتكاتف في تنفيذها مختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في الوصول بخدماته ومبادراته إلى القرى والنجوع بمحافظة المنيا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسيدات وأسرهن وتحقيق تنمية حقيقية وشاملة.

وأضاف اللواء كدواني أن محافظة المنيا تضع ملف تمكين المرأة على رأس أولوياتها، إيمانًا بأن النهوض بالمجتمع يبدأ من تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفرع المجلس القومي للمرأة أسهم في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التنموية التي تستهدف الوصول إلى المرأة في مختلف قرى ونجوع المحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتحت آفاقًا واسعة وغير مسبوقة أمام المرأة المصرية للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، بما يعزز دورها كشريك رئيسي في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا وتماسكًا.

من جانبها، استعرضت الدكتورة نجاح التلاوي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الجهود والأنشطة التي ينفذها الفرع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تستهدف دعم وتمكين المرأة في القرى والنجوع، ومن أبرزها تنظيم جلسات الدوار ومبادرة “معًا بالوعي نحميها” للتواصل المباشر مع السيدات ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

كما أشارت إلى تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل للتعريف بمفاهيم الشمول المالي ووسائل الادخار والإقراض ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات غير القادرات، فضلًا عن تنفيذ مبادرة “مطبخ المصرية” طوال شهر رمضان المبارك، والتي تتكاتف خلالها السيدات لإعداد وتقديم وجبات للأسر الأكثر احتياجًا.
 

