الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ايوالعلمين

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة و رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، استعرضت المحافظ الموفق المالي للصندوق والموقف التنفيذي لأبرز المبادرات الزراعية التي أطلقتها المحافظة لدعم المستثمرين وفي مقدمتها "مبادرة النخيل " ، لتقييم نسب الانجاز و أهم التحديات التي تواجه المستثمرين. كما وجهت بعدد من القرارات جاء أهمها:

أولًا : مبادرة النخيل 
تسليم كافة مهمات الطاقة ( محولات / انفرتر) المتحفظ عليها لأصحابها دون شرط.

 منح مهلة لمدة عام واحد للمشروعات الجادة في التنفيذ بنسبة ٥٠٪ من الأعمال؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من مزايا المبادرة.

عدم تطبيق أي قرارات بأثر رجعي تخص المبادرة، مع تحصيل مستحقات الدولة وفق القيمة الإيجارية المحددة.

احتساب القيمة الإيجارية للمشروعات المخالفة لشروط المبادرة وفق أسعار أقرب مزاد وقت تغيير النشاط، مع استمرار احتساب المساحات المنزرعة نخيل ضمن المبادرة.

إعادة تقييم الأراضي غير المستغلة بالمشروعات وفق الأسعار الحالية وطرحها لنفس المستثمر.

تحصيل مقابل خدمة من المشروعات التي تم التصرف فيها للغير دون موافقة المحافظة وإعادة تقييم الأرض وفق أقرب مزاد.

سحب المشروعات التي تقل نسب تنفذها عن 50٪ من إجمالي الأعمال وإعادة طرحها مرة أخرى.

في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة يتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروعات المخالفة للمبادرة.

ثانيًا: مبادرة الدولار 
حصر كافة المستحقات المالية لدى المستثمرين و المستفيدين من مبادرة السداد بالدولار و تحويلها إلى الجنيه المصري على أن يتم السداد على حساب الصندوق، وتعديل العقود المبرمة بين المحافظة والمستثمرين بهذا الشأن.

