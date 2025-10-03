5 فوائد صحية تدفعك لوضع الكمون في طعامك

لطالما كان الكمون جزءًا من النظام الغذائي البشري منذ آلاف السنين، يُزرع في الشرق الأوسط، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، والهند، والصين .

يستخدم الناس حول العالم الكمون كتوابل للطعام، ويستخرجون زيته للعطور، كما أنه علاج شائع في الطب التقليدي، ولسبب وجيه.

فالكمون غنيٌّ بفوائد صحية جمة في بضع بذور صغيرة

فوائد تناول الكمون

- الوقاية من السرطان

يتطور السرطان عندما تبدأ خلايا الجسم بالتكاثر بشكل خارج عن السيطرة، الأورام هي تجمعات من هذه الخلايا الشاذة، في العديد من الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، وجد العلماء أن بذور الكمون قد تمنع نمو أنواع مختلفة من الأورام، بما في ذلك تلك التي تسببها سرطانات الكبد والمعدة والقولون، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان الكمون يساعد في الوقاية من السرطان لدى البشر

- التأثيرات المضادة للبكتيريا

أظهرت الأبحاث أن الكمون قد يساعد في القضاء على بعض البكتيريا التي قد تتسلل إلى الجسم وتُسبب الأمراض، وفي التجارب المعملية، ثبت أن الكمون يحد من نمو الكائنات الدقيقة، بما في ذلك الإشريكية القولونية، وهي بكتيريا قد تُسبب التسمم الغذائي، وقد تُفسر خصائصه المضادة للبكتيريا سبب استخدامه تقليديًا كمادة حافظة

- التحكم في الكوليسترول

أظهرت دراسات عديدة أن الكمون قد يساعد في ضبط مستويات الكوليسترول، في إحدى الدراسات، ساعد مسحوق الكمون المذاب في الزبادي على خفض الكوليسترول "الضار" (LDL) والدهون الثلاثية، مع زيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL).

- إدارة مرض السكري

قد يساعد الكمون مرضى السكري على إدارة أعراضه وآثاره، يُستخدم الكمون تقليديًا كدواء مضاد للسكري، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناوله يُساعد على خفض مستوى اليوريا في الدم، وهو مركب عضوي قد يؤثر على استجابة الجسم للأنسولين، كما أظهرت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن الكمون قد يُساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن مستويات صحية، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث

- تحسين الهضم

أظهرت الأبحاث أن الكمون يمكن أن يساعد في علاج أنواع عديدة من مشاكل الجهاز الهضمي، وفي إحدى الدراسات، خفّف مستخلص الكمون بشكل ملحوظ أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، مثل آلام البطن والانتفاخ والحاجة المُلِحّة للذهاب إلى الحمام.

لقد كان الكمون منذ فترة طويلة علاجًا شعبيًا للإسهال، وأظهرت بعض الدراسات الأولية أدلة قوية تدعم هذا الاستخدام

