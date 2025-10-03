للدايت.. طريقة تحضير خبز صحي وسريع

يفضل العديد من الأشخاص خلال الدايت تحضير الوجبات في المنزل بشكل مستمر، ويعد الخبز من أهم العناصر التي يجب الحفاظ عليها الاستمرار في الدايت، لذلك نقدم لكم طريقة عمل خبز دايت بمكونات صحية .

طريقة عمل خبز دايت بالخطوات

مقادير خبز دايت

1 ونصغ كوب بطاطس مسلوقة جدا

1 كوب لبن

كوب إلا ربع كوب دقيق أسمر

ربع ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 ملعقة ملح صغيرة

طريقة تحضير خبز دايت

في وعاء ضعي البطاطس المسلوقة، اللبن، بيكينج بودر، ملح، دقيق وتخلط المكونات جيدا للحصول على العجين المطلوب.

أفردي العجين في صاج فرن أو طاسة حسب الرغبة، ثم تترك حتى تمام الطهي.

ثم يقدم