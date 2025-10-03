قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
للدايت.. طريقة تحضير خبز صحي وسريع

نهى هجرس

يفضل العديد من الأشخاص خلال الدايت تحضير الوجبات في المنزل بشكل مستمر، ويعد الخبز من أهم العناصر التي يجب الحفاظ عليها الاستمرار في الدايت، لذلك نقدم لكم طريقة عمل خبز دايت بمكونات صحية .

طريقة عمل خبز دايت بالخطوات 

مقادير خبز دايت 

1 ونصغ كوب بطاطس مسلوقة جدا

1 كوب لبن

كوب إلا ربع كوب دقيق أسمر

ربع ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 ملعقة ملح صغيرة 

طريقة تحضير خبز دايت

في وعاء ضعي البطاطس المسلوقة، اللبن، بيكينج بودر، ملح، دقيق وتخلط المكونات جيدا للحصول على العجين المطلوب.

أفردي العجين في صاج فرن أو طاسة حسب الرغبة، ثم تترك حتى تمام الطهي.

ثم يقدم

