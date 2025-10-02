قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اسماء محمد

يأتى اللانشون فى مقدمة الأطعمة سريعة التحضير التى تلجأ لها النساء فى كثير من الأوقات سواء خلال تحضير الإفطار أو العشاء أو اللانش بوكس أو سندوتشات الأطفال بين الوجبات فهى المنقذ بالنسبة لهم بسبب سهولة تحضيره.

وبالرغم من غنى اللانشون بالبروتين وفيتامين ب وبعض العناصر المفيدة إلا أن الإكثار منه خاصة عند شرائه مصنعا فإنه يعرض الجسم لمخاطر عديدة.

ووفقا لموقع eatingwell نكشف لكم أضرار اللانشون على الصحة عند تناوله عدة مرات فى الأسبوع أو يوميا.
 

طريقة عمل اللانشون


 

خطر على الحامل

 

لا ينبغي للمرأة الحامل أن تأكل اللانشون أو أن تقوم بتسخينها قبل تناولها حيث أنها تلعب دور فى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء أثناء الحمل.


تُصنّف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اللانشون وكل اللحوم الباردة كخيار غذائي خطير أثناء الحمل، ومن المعروف أن اللحوم الباردة ملوثة ببكتيريا الليستيريا التي قد تُسبب أمراضًا معوية التى تكن ضارة بشكل خاص للجنين.

عوامل الخطر المتزايدة لصحة القلب


تُعتبر معظم اللحوم الباردة لحومًا مُصنّعة ويُعرّف المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان اللحوم المُصنّعة بأنها “لحم محفوظ بالتدخين أو المعالجة أو التمليح أو إضافة مواد حافظة كيميائية”و يُمكن أن يزيد تناول كميات كبيرة من اللحوم المُصنّعة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وفيما يتعلق بصحة القلب، يرتبط هذا بالعديد من العوامل، ولكن اثنين من العوامل المُسببة هما الصوديوم والدهون المُشبعة.

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

الصوديوم في اللحوم الباردة


عادةً ما تحتوي اللحوم المصنعة بصفة عامة على كمية صوديوم أعلى بكثير من اللحوم الطازجة على سبيل المثال، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 100 جرام من لانشون الفراخ على 1032 ملج من الصوديوم، بينما تحتوي كمية مماثلة من صدر الدجاج المطبوخ على 47 ملج فقط.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول ما لا يزيد عن ٢٣٠٠ ملج من الصوديوم يوميًا، ويفضل ألا يتجاوز ١٥٠٠ ملغ يوميًا لمعظم البالغين ولكن للأسف نتناول كميات أكبر بكثير.

 مع اللحوم الباردة مثل اللانشون، يتراكم الصوديوم بسرعة، إذ أن أونصة واحدة فقط من لحم الديك الرومي المُعدّ للأكل قد تحتوي على أكثر من 500 ملج من الصوديوم بالاضافة الى باقى الصوديوم فى الوجبة من الخبز والخضار.

طريقة عمل اللانشون الاقتصادي البيتي 


الدهون المشبعة في اللانشون


بعض اللحوم الباردة مثل اللانشون غنية بالدهون المشبعة، والتي ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة، بما في ذلك اللانشون قد ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى ٢٣٪، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة ٩٪، مقارنةً بمن يتناولون أقل كمية من الأطعمة فائقة المعالجة ولا تُعزى هذه المشكلة بالضرورة إلى الدهون المشبعة، فبعضها يُضاف إلى الإضافات، بما في ذلك الصوديوم، والمواد الكيميائية الموجودة في العبوات.

إذا كنت تحاول الحفاظ على صحة قلبك، ففكر في خيارات أخرى من الساندويتشات مثل التونة أو السلمون أو حتى الحمص، وحاول أن تبقي تناولك للحوم الباردة معتدلاً.

زيادة خطر السرطان


صنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة مثل اللنشون والسجق على أنها "مسببة للسرطان للإنسان"، واللحوم الحمراء على أنها “مسببة للسرطان على الأرجح.

لا تزال الأبحاث جارية لتحديد سبب ارتباط اللحوم المصنعة والحمراء بالسرطان، ولكن قد يكون ذلك مرتبطًا بمركبات مسرطنة تتكون أثناء معالجة اللحوم أو طهيها. 

تقول فرانسيس لارجمان روث، أخصائية تغذية مسجلة وخبيرة تغذية نعلم أنه عندما تتحد النتريتات مع الأمينات الموجودة في اللحوم، فإنها تُنتج النيتروزامينات، التي وجدت بعض الدراسات أنها مسرطنة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يرتبط تناول اللحوم المصنعة بزيادات طفيفة في خطر الإصابة بالسرطان  وكلما زاد تناولك لها، زاد الخطر.

طريقة عمل اللانشون

تحتوي على النترات/النتريت


نترات الصوديوم ونتريت الصوديوم مركبات ملحية توجد في العديد من الفواكه والخضراوات ومياه الشرب وعندما تلامس النترات اللعاب في الفم، فإنها تتحول إلى نتريت.

يُضاف نترات الصوديوم إلى اللحوم الباردة مثل اللانشون من أجل حفظها ومنع نمو البكتيريا حيث يتحول النترات إلى نتريت الصوديوم عند ملامسته للبكتيريا الموجودة في اللحم. 

النترات والنتريت بحد ذاتهما لا يُسببان السرطان، ولكن يُخشى من أن يُنتجا مركبات مُسرطنة في الجسم أو أثناء المعالجة أو الطهي. 

اللانشون أضرار اللانشون أضرار اللانشون على الصحة تأثير اللانشون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

بالصور

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد