مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

يأتى اللانشون فى مقدمة الأطعمة سريعة التحضير التى تلجأ لها النساء فى كثير من الأوقات سواء خلال تحضير الإفطار أو العشاء أو اللانش بوكس أو سندوتشات الأطفال بين الوجبات فهى المنقذ بالنسبة لهم بسبب سهولة تحضيره.

وبالرغم من غنى اللانشون بالبروتين وفيتامين ب وبعض العناصر المفيدة إلا أن الإكثار منه خاصة عند شرائه مصنعا فإنه يعرض الجسم لمخاطر عديدة.

ووفقا لموقع eatingwell نكشف لكم أضرار اللانشون على الصحة عند تناوله عدة مرات فى الأسبوع أو يوميا.







خطر على الحامل

لا ينبغي للمرأة الحامل أن تأكل اللانشون أو أن تقوم بتسخينها قبل تناولها حيث أنها تلعب دور فى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء أثناء الحمل.



تُصنّف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اللانشون وكل اللحوم الباردة كخيار غذائي خطير أثناء الحمل، ومن المعروف أن اللحوم الباردة ملوثة ببكتيريا الليستيريا التي قد تُسبب أمراضًا معوية التى تكن ضارة بشكل خاص للجنين.

عوامل الخطر المتزايدة لصحة القلب



تُعتبر معظم اللحوم الباردة لحومًا مُصنّعة ويُعرّف المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان اللحوم المُصنّعة بأنها “لحم محفوظ بالتدخين أو المعالجة أو التمليح أو إضافة مواد حافظة كيميائية”و يُمكن أن يزيد تناول كميات كبيرة من اللحوم المُصنّعة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وفيما يتعلق بصحة القلب، يرتبط هذا بالعديد من العوامل، ولكن اثنين من العوامل المُسببة هما الصوديوم والدهون المُشبعة.

الصوديوم في اللحوم الباردة



عادةً ما تحتوي اللحوم المصنعة بصفة عامة على كمية صوديوم أعلى بكثير من اللحوم الطازجة على سبيل المثال، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 100 جرام من لانشون الفراخ على 1032 ملج من الصوديوم، بينما تحتوي كمية مماثلة من صدر الدجاج المطبوخ على 47 ملج فقط.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول ما لا يزيد عن ٢٣٠٠ ملج من الصوديوم يوميًا، ويفضل ألا يتجاوز ١٥٠٠ ملغ يوميًا لمعظم البالغين ولكن للأسف نتناول كميات أكبر بكثير.

مع اللحوم الباردة مثل اللانشون، يتراكم الصوديوم بسرعة، إذ أن أونصة واحدة فقط من لحم الديك الرومي المُعدّ للأكل قد تحتوي على أكثر من 500 ملج من الصوديوم بالاضافة الى باقى الصوديوم فى الوجبة من الخبز والخضار.



الدهون المشبعة في اللانشون



بعض اللحوم الباردة مثل اللانشون غنية بالدهون المشبعة، والتي ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة، بما في ذلك اللانشون قد ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى ٢٣٪، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة ٩٪، مقارنةً بمن يتناولون أقل كمية من الأطعمة فائقة المعالجة ولا تُعزى هذه المشكلة بالضرورة إلى الدهون المشبعة، فبعضها يُضاف إلى الإضافات، بما في ذلك الصوديوم، والمواد الكيميائية الموجودة في العبوات.

إذا كنت تحاول الحفاظ على صحة قلبك، ففكر في خيارات أخرى من الساندويتشات مثل التونة أو السلمون أو حتى الحمص، وحاول أن تبقي تناولك للحوم الباردة معتدلاً.

زيادة خطر السرطان



صنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة مثل اللنشون والسجق على أنها "مسببة للسرطان للإنسان"، واللحوم الحمراء على أنها “مسببة للسرطان على الأرجح.

لا تزال الأبحاث جارية لتحديد سبب ارتباط اللحوم المصنعة والحمراء بالسرطان، ولكن قد يكون ذلك مرتبطًا بمركبات مسرطنة تتكون أثناء معالجة اللحوم أو طهيها.

تقول فرانسيس لارجمان روث، أخصائية تغذية مسجلة وخبيرة تغذية نعلم أنه عندما تتحد النتريتات مع الأمينات الموجودة في اللحوم، فإنها تُنتج النيتروزامينات، التي وجدت بعض الدراسات أنها مسرطنة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يرتبط تناول اللحوم المصنعة بزيادات طفيفة في خطر الإصابة بالسرطان وكلما زاد تناولك لها، زاد الخطر.

تحتوي على النترات/النتريت



نترات الصوديوم ونتريت الصوديوم مركبات ملحية توجد في العديد من الفواكه والخضراوات ومياه الشرب وعندما تلامس النترات اللعاب في الفم، فإنها تتحول إلى نتريت.

يُضاف نترات الصوديوم إلى اللحوم الباردة مثل اللانشون من أجل حفظها ومنع نمو البكتيريا حيث يتحول النترات إلى نتريت الصوديوم عند ملامسته للبكتيريا الموجودة في اللحم.

النترات والنتريت بحد ذاتهما لا يُسببان السرطان، ولكن يُخشى من أن يُنتجا مركبات مُسرطنة في الجسم أو أثناء المعالجة أو الطهي.