قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد أيمن

بدأ العد التنازلي أمام المتضررين من قانون الإيجار القديم لتقديم طلبات شقق السكن البديل، حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان فرصة للمستأجرين للتسجيل في برنامج السكن البديل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة لـ منصة مصر الرقمية. 

تهدف هذه المبادرة إلى توفير بدائل سكنية لمستأجري الإيجار القديم، سواء كانوا المستأجرين الأصليين أو من انتقل إليهم العقد أو أقاربهم.

ويشمل الدعم الذي يقدمه الصندوق وحدات سكنية مناسبة تلبّي احتياجات الأسر المتقدمة، وتساعد على تحسين جودة معيشتهم بعيداً عن العقود القديمة التي لا تكفل حقوقاً متوازنة بين الملاك والمستأجرين. 

خطوات التقديم على السكن البديل

خطوات التقديم على شقق السكن البديل واضحة ومحددة على المنصة الرقمية، وتبدأ بإنشاء حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية ثم اختيار خدمة السكن البديل لملء الاستمارة المخصّصة. 

ويجب على المتقدم تحديد نوع العلاقة الإيجارية التي تربطه بالوحدة، سواء كان المستأجر الأصلي أو الزوج/الزوجة أو شخصاً امتدّ إليه العقد مع بيان صلة القرابة إن وجدت. 

تتضمن الاستمارة إدخال البيانات الشخصية الأساسية مثل الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، والمعلومات الوظيفية، المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية، الدخل الشهري والسنوي، وكذلك بيانات التأمينات الاجتماعية عند وجودها. 

ويُطلب من المتقدم تسجيل بيانات الوحدة السكنية المؤجرة من خلال كود عداد الكهرباء التابع لها للتأكد من صحّة العنوان. 

كما يجب إدخال بيانات الأسرة كالحالة الاجتماعية، وتحديد أسماء الزوجة والأبناء، إضافة إلى أي أفراد آخرين يقيمون في الوحدة، مع توضيح أرقامهم القومية وصلات القرابة. 

ويُتاح خيار إضافة بيانات ذوي الهمم داخل الأسرة وإرفاق تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة لمن لهم احتياجات خاصة. 

في حالة امتلاك الأسرة أو أحد أفرادها شركات، يُطلب تسجيل الرقم التجاري أو التسجيل الضريبي لها ضمن بيانات التقديم. 

آخر موعد لطلبات السكن البديل

بعد استكمال جميع البيانات، يقوم المتقدم بمراجعتها ثم الضغط على زر إرسال لتسجيل الطلب رسمياً، مع قبول أن تكون جميع البيانات المقدّمة صحيحة، ومع العلم أنه في حالة اكتشاف أي تزوير قد يتعرض لمساءلة قانونية وفقدان حقه في الدعم. 

وأشارت وزارة الإسكان، إلى ضرورة التأكد من رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تحقق تُرسل له قبل تأكيد الإرسال، لضمان التواصل المستقبلي حول حالة الطلب أو أي مستجدات أخرى. 

وبالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي، دعت الجهات المختصة المواطنين المستحقين إلى الإسراع في إكمال إجراءات التقديم لضمان الاستفادة من هذه الفرصة قبل إغلاق باب التسجيل. 

وقد تقرر أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 13 يناير 2026، بعد انقضاء فترة استمرت ثلاثة أشهر مخصصة للتسجيل. 

الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم شروط شقق السكن البديل آخر موعد لطلبات السكن البديل قانون الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

بيتزا البطاطس

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

الحجامة

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد