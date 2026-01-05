بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟

بدأ العد التنازلي أمام المتضررين من قانون الإيجار القديم لتقديم طلبات شقق السكن البديل، حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان فرصة للمستأجرين للتسجيل في برنامج السكن البديل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة لـ منصة مصر الرقمية.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير بدائل سكنية لمستأجري الإيجار القديم، سواء كانوا المستأجرين الأصليين أو من انتقل إليهم العقد أو أقاربهم.

ويشمل الدعم الذي يقدمه الصندوق وحدات سكنية مناسبة تلبّي احتياجات الأسر المتقدمة، وتساعد على تحسين جودة معيشتهم بعيداً عن العقود القديمة التي لا تكفل حقوقاً متوازنة بين الملاك والمستأجرين.

خطوات التقديم على السكن البديل

خطوات التقديم على شقق السكن البديل واضحة ومحددة على المنصة الرقمية، وتبدأ بإنشاء حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية ثم اختيار خدمة السكن البديل لملء الاستمارة المخصّصة.

ويجب على المتقدم تحديد نوع العلاقة الإيجارية التي تربطه بالوحدة، سواء كان المستأجر الأصلي أو الزوج/الزوجة أو شخصاً امتدّ إليه العقد مع بيان صلة القرابة إن وجدت.

تتضمن الاستمارة إدخال البيانات الشخصية الأساسية مثل الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، والمعلومات الوظيفية، المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية، الدخل الشهري والسنوي، وكذلك بيانات التأمينات الاجتماعية عند وجودها.

ويُطلب من المتقدم تسجيل بيانات الوحدة السكنية المؤجرة من خلال كود عداد الكهرباء التابع لها للتأكد من صحّة العنوان.

كما يجب إدخال بيانات الأسرة كالحالة الاجتماعية، وتحديد أسماء الزوجة والأبناء، إضافة إلى أي أفراد آخرين يقيمون في الوحدة، مع توضيح أرقامهم القومية وصلات القرابة.

ويُتاح خيار إضافة بيانات ذوي الهمم داخل الأسرة وإرفاق تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة لمن لهم احتياجات خاصة.

في حالة امتلاك الأسرة أو أحد أفرادها شركات، يُطلب تسجيل الرقم التجاري أو التسجيل الضريبي لها ضمن بيانات التقديم.

آخر موعد لطلبات السكن البديل

بعد استكمال جميع البيانات، يقوم المتقدم بمراجعتها ثم الضغط على زر إرسال لتسجيل الطلب رسمياً، مع قبول أن تكون جميع البيانات المقدّمة صحيحة، ومع العلم أنه في حالة اكتشاف أي تزوير قد يتعرض لمساءلة قانونية وفقدان حقه في الدعم.

وأشارت وزارة الإسكان، إلى ضرورة التأكد من رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تحقق تُرسل له قبل تأكيد الإرسال، لضمان التواصل المستقبلي حول حالة الطلب أو أي مستجدات أخرى.

وبالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي، دعت الجهات المختصة المواطنين المستحقين إلى الإسراع في إكمال إجراءات التقديم لضمان الاستفادة من هذه الفرصة قبل إغلاق باب التسجيل.

وقد تقرر أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 13 يناير 2026، بعد انقضاء فترة استمرت ثلاثة أشهر مخصصة للتسجيل.