قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قانون الإيجار القديم إلى أين بعد تقدم 55 ألفا للحصول على سكن بديل.. تفاصيل

وحدات سكنية
وحدات سكنية
البهى عمرو

تشهد الفترة الحالية حالة من الجدل وذلك بسبب قانون الإيجار القديم، وأن هناك أشياء كثيرة مبهمة بخصوص تطبيق القانون، تتزايد التساؤلات حول احتمالية إلغائه أو تعديله، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على كل من الملاك والمستأجرين.

وأكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن عدد المستأجرين وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقدرون بـ 1.6 ملايين، ويعيشون في 1.8 ملايين وحدة سكنية وأن هذا آخر بيان خرج منذ 10 سنوات.

وأضاف النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على سكن بديل وفقا لما صدر من قبل الحكومة عددهم 55 ألف، وأن التقديم يكون من خلال مكاتب البريد، أو المنصة الإلكترونية.

ولفت إلى أن التطبيق على أرض الواقع بخصوص تقديم بعض المواطنين للحصول على السكن البديل به بعض المشكلات، وأنه تلقى الكثير من الاتصالات من المواطنين تشتكي من هذا الأمر.

الوحدات البديلة

أرشيفية



وأشار إلى أن طريقة حصول المواطنين على الوحدات البديلة وتحديا للفئات الأكثر فقرا ومن يحصلون على معاش يقدر بـ 2800 جنيه مبهمة، وأن هذه الأسر لن تتمكن من الحصول على شقة تمليك، وفي حالة الحصول على وحدة بالإيجار فهم لا يعلمون قيمة الإيجار.

وأوضح أن طريقة حصول المستأجرين على وحدات بديلة وتحديا للفئات الأكثر فقرا مبهمة، فالجميع لا يعلم القيمة الإيجارية للوحدات التي ستوفرها الدولة للمستأجرين، وماذا بعد مدة الـ 7 سنوات للسكني، وأنه تقدم بمقترح لمجلس النواب بخصوص توفير سكن بديل للمستأجرين، ومن هم يحصلون على معاش يقدر بـ 3000 جنيه، وأن الاقتراح كان بتحمل الحكومة نسبة 85 %، من قيمة الإيجار لتوفير وحدة بديلة.

وأضاف النائب إيهاب منصور، أن الحكومة رفضت هذا المقترح، وأنه في حالة عدم تحمل الحكومة هذا الأمر سيكون هناك مشكلات بعد فترة الـ 7 سنوات التي تم تحديها بخصوص الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن الحكومة لديها حصر بالأشخاص التي تحصل على معاش قليل، ومن هم يحصلون على تكافل وكرامة، وعلى الحكومة أن تتحمل جزء من الإيجار، وأنه في حالة عدم قدرة المستأجر بالسداد ستحدث مشكلات.

وأشار إلى أن الحكومة عليها دور لحل المشكلات القائمة حاليًا، وأن تقييم بعض الوحدات كان ظالما للمستأجر والبعض الأخر بها ظلم للمالك، لأن هناك وحدة مساحتها صغيرة والإيجار الخاص بها يساوي وحدة أخرى مساحتها كبير، وأن ذلك لآن الاثنين في منطقة واحدة.

 

 وفي هذا السياق، حسم طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الجدل مؤكدًا أن القانون ما زال ساريًا ونافذًا، وأن ما يُثار حاليًا لا يتجاوز كونه مقترحات لتعديل بعض بنوده دون المساس بجوهره، التزامًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أوضح «جبر» أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بقانون الإيجار القديم، أبرزها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي واستقرار الأسر، إلى جانب الحفاظ على حقوق الملاك.

وأشار إلى أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون إحداث صدمة اجتماعية.

كما أكد أن الدولة ستوفر بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، تتنوع بين الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان الحق في السكن.

وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، شدد جبر على أن الوحدات السكنية التي ظلت مغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها إلى المالك، موضحًا أن الهدف من تطبيق القانون ليس الإضرار بأي طرف، وإنما تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وأكد في ختام حديثه أن أي تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم ستأتي في إطار الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

مجلس النواب النواب المستأجرين قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد