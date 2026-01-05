قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل يجوز مد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم بعد انتهاء مدتها؟.. القانون يجيب

الايجار القديم
الايجار القديم
أميرة خلف

يتساءل العديد من المواطنين عن آلية عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم ، وهل يجوز مدها بعد انتهاء المدة المحددة لعملها، بما يضمن استكمال الحصر وتحقيق الغاية التشريعية دون الإخلال بالحقوق القانونية للأطراف.


قانون الإيجار القديم ، نص في المادة (3) منه على أن تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية:

-  مناطق متميزة.

- مناطق متوسطة.

- مناطق اقتصادية، وفق معايير محددة نص عليها القانون.


وألزم القانون لجان الحصر بمراعاة عدد من الضوابط في عملية التقسيم، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.


نص القانون صراحة على جواز مدة عمل لجان الحصر، حيث تنتهي مدة عملها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

لجان حصر وحدات الإيجار القديم لجان حصر الإيجار القديم قانون الايجار القديم وحدات سكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

ساعة أوبو واتش إس

بمواصفات احترافية.. أوبو تغزو الأسواق بساعة أوبو واتش إس

كامارو

شاهد سيارة كامارو IROC-Z عمرها 37 عامًا.. جديدة بالكامل

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد