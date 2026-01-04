قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
العميد يسعى لاستنساخ تجربة الجوهري في المغرب
توك شو

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد البدوي

يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، نظرا لتأثيره المباشر على ملايين الملاك والمستأجرين. 

حماية المستأجرين وضمان الاستقرار

وصدر قانون الإيجار القديم في ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة، وكان هدفه الأساسي حماية المستأجرين وضمان الاستقرار السكني، إلا أن استمراره لعقود طويلة خلق حالة من عدم التوازن في العلاقة الإيجارية. 

إلغاء القانون بشكل مفاجئ

فالقيّم الإيجارية الثابتة والمتدنية أضرت بحقوق الملاك، في حين يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم في حال إلغاء القانون بشكل مفاجئ. 

تحريك القيمة الإيجارية

وحسمت المحكمة الدستورية العليا عددا من المبادئ المهمة، أبرزها عدم أبدية عقود الإيجار وضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة البعد الاجتماعي. 

فترات انتقالية وحلول سكنية

وتسعى الدولة حاليًا إلى معالجة هذا الملف الحساس عبر تعديلات تدريجية تحقق العدالة للطرفين، من خلال فترات انتقالية وحلول سكنية بديلة، بما يضمن الاستقرار المجتمعي ويحفظ الحقوق

كواليس الجدل المثار 

من جانبه؛ كشف طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، كواليس الجدل المثار مؤخرًا حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون لا يزال ساريًا ونافذًا، ولا توجد نية لإلغائه، وإنما يجري الحديث فقط عن مقترحات لتعديل بعض بنوده دون المساس بجوهره.

قانون الإيجار القديم

وأوضح جبر، خلال مداخلة ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجار القديم يتوافق بشكل كامل مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي حسمت الأمر في ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى أجل غير مسمى، وضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية، مع الحفاظ على استقرار الأسر ومراعاة حقوق الملاك.

مرحلة انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات

وأشار إلى أن الدولة وضعت تصورا لمرحلة انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، إلى جانب توفير حلول سكنية بديلة للفئات غير القادرة، تشمل أنظمة الإيجار المدعوم، أو الإيجار بغرض التمليك، أو التمليك المباشر.

الوحدات السكنية المغلقة

وأضاف أن الوحدات السكنية المغلقة لفترة تتجاوز عامًا كاملًا ستكون عرضة للإخلاء وإعادتها إلى الملاك، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق الاستفادة العادلة من الثروة العقارية.

حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين

واختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التعديلات المقترحة هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

قانون الإيجار القديم الإيجار أنظمة الإيجار الوحدات السكنية

