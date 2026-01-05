مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يكشف معاناة أهالي غـزة واعتداءات الاحتلال الإسـرائيلي

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الكارثة الإنسانية تزداد تعقيدا في قطاع غزة، خاص مع إستمرار العدوان الإسرائيلي وإستمرار عمليات القصف الإسرائيلية على القطاع.

وقال أمجد الشوا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العدوان إستهدف خيام النازخحين، سبب سقوط كبير لعدد من الشهداء، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يسيطر على مساحة 60% من قطاع غزة.

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن هناك وجود ألاف الفلسطنيين ي خيام النازحين، وتعنت الإحتلال الإسرائيلي في منعه من دخول المساعدات للقطاع.، مع وجود المنخفض الجوي الذي سبب كوارث في القطاع.