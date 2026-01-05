الهلال الأحمر: مصر قدمت النسبة الأكبر من دخول المساعدات إلى غزة

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على حد أدنى من الشاحنات اليومية التي تحمل مساعدات متنوعة، مع إدارة عملية لوجستية معقدة تشمل الفرز، الفحص، التكويد، والتغليف.

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية تقوم بعمل إغاثي وإنساني كبير، مؤكدة أن ما يتم بمثابة عمل متواصل على مدار الساعة، من اجل تلبية الإحتياجات والمساعدات الإنسانية للقطاع.

وتابعت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن النسبة الأكبر من دخول المساعدات من مصر، مما يعكس الالتزام المصري الكامل منذ اليوم الأول لفتح المعابر.