عكرمة صبري: اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى إستفزازات للمسلمين جميعا

أكد عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، أن السلطات المحتلة طامعة بالمسجد الأقصى وتستغل الأعياد التي تخصهم للإنقضاض على الأقصى وتسهيل الاقتحامات لاعداد كبيرة تقدمهم مسئولون في الحكومة الإسرائيلية يمارسون الطقوس المحذورة لدينا بالنسبة لمكان المسجد الأقصى المبارك.

وقال عكرمة صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الاقتحامات والإعتداءات الإسرائيلية هي استفزازات للمسلمين جميعا، وليس لأهل فلسطين فقط، لأن المسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعا شأنه شان المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتابع إمام وخطيب المسجد الأقصى، أنه ننكر التعديات التي تحدث ضد الأقصى، مؤكدا انه لا بد من وجود قرار سياسي ودبلوماسي من الدول العربية لمنع مثل تلك التعديات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.