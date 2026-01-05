قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة سريعة، صحية ولذيذة في نفس الوقت، فإن الباستا بصلصة الطماطم والريحان هي الحل المثالي، هذه الوصفة تجمع بين النكهة الإيطالية الأصيلة وسهولة التحضير، ويمكن تحضيرها في أقل من 20 دقيقة، لتصبح وجبة رائعة للعائلة أو الغداء السريع.

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

بالإضافة إلى طعمها المميز، يمكن تعديل الوصفة بسهولة لتشمل الدجاج أو كرات اللحم، أو حتى جعلها نباتية بالكامل، لتناسب جميع الأذواق، تقدمها الشيف سارة الحافظ.


المكونات لعمل باستا بصلصة الطماطم والريحان

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة 
  • 250 جم مكرونة سباجيتي أو أي نوع تحبيه
  • 3 حبات طماطم كبيرة ناضجة، مفرومة
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة سكر لتقليل حموضة الطماطم
  • حفنة من أوراق الريحان الطازج
  • جبن مبشور للتقديم

طريقة عمل باستا بصلصة الطماطم والريحان

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة 
  •  في قدر واسع، ضعي ماء على النار وأضيفي رشة ملح.
  • عندما يغلي الماء، أضيفي المكرونة واتركيها حسب تعليمات العبوة عادة 8-10 دقائق حتى تصبح أل دينتي أي مطهوة لكن ما زالت صلبة قليلًا.
  • صفي المكرونة من الماء واحتفظي بالقليل من ماء السلق جانبًا.
  •  في مقلاة، سخني زيت الزيتون وأضيفي الثوم المهروس، وقلبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.
  • أضيفي الطماطم المفرومة، الملح، الفلفل، والسكر، واتركيها على نار متوسطة لمدة 7 دقائق حتى تتكثف الصلصة.
  • إذا كانت الصلصة سميكة جدًا، أضيفي ملعقة من ماء سلق المكرونة لتسهيل المزج.
  •  أضيفي المكرونة المسلوقة إلى المقلاة مع الصلصة.
  • قلبي جيدًا لتتغطى جميع المكرونة بالصلصة.
  • أضيفي أوراق الريحان الطازج قبل التقديم مباشرة لتعطي نكهة مميزة.

 التقديم

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة 
  • ضعي المكرونة في طبق التقديم.
  • رشي فوقها جبن مبشور.
  • قدميها ساخنة مع سلطة جانبية أو خبز بالثوم.

نصائح:

  • يمكنك إضافة دجاج مشوي أو كرات لحم لتصبح وجبة متكاملة.
  • استبدلي الطماطم الطازجة بالطماطم المعلبة إذا رغبتِ في تسريع التحضير.
  • أضيفي رشة فلفل أحمر مجروش إذا تحبي الطعم الحار.
طريقة طريقة عمل طريقة عمل باستا بصلصة طريقة عمل باستا بصلصة الطماطم طريقة عمل باستا بصلصة الطماطم والريحان طريقة عمل باستا بصلصة الطماطم والريحان في 15 دقيقة باستا بصلصة الطماطم والريحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

أحمد شوبير

شوبير يكشف سر فوز منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

احمد شوبير

شوبير يهنئ منتخب مصر بالفوز على بنين.. ماذا قال؟

منتخب مصر و بنين

إعلامي ينتقد أداء لاعبي منتخب مصر: استهتار واضح

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد