إذا كنتِ تبحثين عن وجبة سريعة، صحية ولذيذة في نفس الوقت، فإن الباستا بصلصة الطماطم والريحان هي الحل المثالي، هذه الوصفة تجمع بين النكهة الإيطالية الأصيلة وسهولة التحضير، ويمكن تحضيرها في أقل من 20 دقيقة، لتصبح وجبة رائعة للعائلة أو الغداء السريع.

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

بالإضافة إلى طعمها المميز، يمكن تعديل الوصفة بسهولة لتشمل الدجاج أو كرات اللحم، أو حتى جعلها نباتية بالكامل، لتناسب جميع الأذواق، تقدمها الشيف سارة الحافظ.



المكونات لعمل باستا بصلصة الطماطم والريحان

250 جم مكرونة سباجيتي أو أي نوع تحبيه

3 حبات طماطم كبيرة ناضجة، مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة سكر لتقليل حموضة الطماطم

حفنة من أوراق الريحان الطازج

جبن مبشور للتقديم

طريقة عمل باستا بصلصة الطماطم والريحان

في قدر واسع، ضعي ماء على النار وأضيفي رشة ملح.

عندما يغلي الماء، أضيفي المكرونة واتركيها حسب تعليمات العبوة عادة 8-10 دقائق حتى تصبح أل دينتي أي مطهوة لكن ما زالت صلبة قليلًا.

صفي المكرونة من الماء واحتفظي بالقليل من ماء السلق جانبًا.

في مقلاة، سخني زيت الزيتون وأضيفي الثوم المهروس، وقلبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

أضيفي الطماطم المفرومة، الملح، الفلفل، والسكر، واتركيها على نار متوسطة لمدة 7 دقائق حتى تتكثف الصلصة.

إذا كانت الصلصة سميكة جدًا، أضيفي ملعقة من ماء سلق المكرونة لتسهيل المزج.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى المقلاة مع الصلصة.

قلبي جيدًا لتتغطى جميع المكرونة بالصلصة.

أضيفي أوراق الريحان الطازج قبل التقديم مباشرة لتعطي نكهة مميزة.

التقديم

ضعي المكرونة في طبق التقديم.

رشي فوقها جبن مبشور.

قدميها ساخنة مع سلطة جانبية أو خبز بالثوم.

نصائح: