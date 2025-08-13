أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل

تعد الباستا بالكفتة والبصل المكرمل من الأكلات الشهية التى يمكن كسر روتين السفرة التقليدية بها خاصة أنها من الوجبات المميزة ومكوناتها بسيطة.

نعرض لكم طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل وذلك من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الباستا بالكفتة والبصل المكرمل



كرات لحمة

بقدونس مفروم

بصل جوليان

زبدة

ملح

فلفل أسود

سكر

عصير ليمون

مكرونة مسلوقة

كريمة

ماء سلق المكرونة

طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل



في بولة متوسطة تبلي البصل بالملح والفلفل الأسود والسكر ثم شوحيه في طاسة بها زبدة على نار متوسطة وقلبيه حتى يتكرمل أضيفي الماء والبقدونس وقلبيهم .

في طاسة على النار سخني الزيت مع الزبدة واطهي الكفتة على نار متوسطة ثم ضعي البصل المكرمل و الكريمة وقلبي حتى الغليان وأضيفي عليهم المكرونة وتترك على نار هادئة تغلي قليلا وتقدم الباستا وبالهنا والشفا.