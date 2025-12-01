شوبير: استبعاد مهاجم زد من معسكر منتخب مصر بـ كأس العرب «قرار ظالم»

علق الإعلامي أحمد شوبير على واقعة استبعاد أحمد عاطف مهاجم نادي زد من معسكر منتخب مصر لـ المحليين المشارك في بطولة كأس العرب بقطر 2025.



قال الإعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية: المدرب من حقه يختار، لكن اللي حصل مع أحمد عاطف ظلم. اللاعب سافر مع المنتخب وهو سليم ومتحمس.



أضاف الإعلامي أحمد شوبير: ولما كانت في محاولات لضم مروان حمدي، قالوا إن عاطف مصاب رغم إن اللاعب أكد إنه زي الفل. تم الضغط عليه عشان يظهر إنه مصاب لأن اللائحة ما تسمحش بتغيير لاعب غير بالإصابة، وفي الآخر طلع هو الغلطان رغم إنه ما فيهوش حاجة.

انطلاق كأس العرب

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر على 6 ملاعب وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالى بمشاركة ستة عشر منتخبا.



ويستهل منتخب قطر مشواره فى البطولة بلقاء منتخب فلسطين فى السادسة إلا الربع مساء على ملعب البيت فى مدينة الخور ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مواجهة المنتخب التونسى أمام منتخب سوريا فى الثالثة عصرا على ملعب أحمد بن على، وسيقام حفل افتتاح البطولة فى الخامسة والنصف مساء.



منتخب مصر يشارك فى كأس العرب

ويشارك منتخب مصر فى البطولة بالمنتخب الثانى، بقيادة حلمى طولان، ويفتتح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة أمام الكويت فى الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء وتضم المجموعة معهما الأردن والإمارات.



إهتمام جماهيري كبير

تحظى البطولة باهتمام جماهيرى كبير، خاصة بعد نجاح النسخة الاستثنائية الماضية، تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وتشهد تخصيص جوائز مالية قياسية تصل إلى 36.5 مليون دولار، يحصل الفائز باللقب على أكثر من سبعة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4.293 مليون دولار، والثالث على 2.862 مليون دولار، والرابع 2.146 مليون دولار، بينما يحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على مليون دولار، وتحصل جميع المنتخبات المشاركة على 715 ألف دولار، وعزز «فيفا» من مكانة البطولة، بعدما اعتمد مبارياتها ضمن نظام التصنيف العالمى الذى يصدر شهريا لتحصل المنتخبات على نقاط فى التصنيف.