رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والكويت فى كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يختتم اليوم منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب الكويت غدا فى أولى مباريات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب 2025 التى تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري علي 6 ملاعب .

وتقام مباراة منتخب مصر مع الكويت غدا الثلاثاء 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة .

وتذاع مباراة منتخب مصر والكويت عبر شبكة قنوات beIN Sports وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الرياضية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية).

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

انطلاق بطولة كأس العرب 

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر على 6 ملاعب وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالى بمشاركة ستة عشر منتخبا

ويستهل منتخب قطر مشواره فى البطولة بلقاء منتخب فلسطين فى السادسة إلا الربع مساء على ملعب البيت فى مدينة الخور ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مواجهة المنتخب التونسى أمام نظيره السورى فى الثالثة عصرا على ملعب أحمد بن على، وسيقام حفل افتتاح البطولة فى الخامسة والنصف مساء.

وتشارك مصر فى البطولة بالمنتخب الثانى، بقيادة حلمى طولان، ويفتتح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة أمام الكويت فى الرابعة والنصف عصر غد، وتضم المجموعة معهما الأردن والإمارات.

اهتمام جماهيري بكأس العرب

وتحظى البطولة باهتمام جماهيرى كبير، خاصة بعد نجاح النسخة الاستثنائية الماضية، تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وتشهد تخصيص جوائز مالية قياسية تصل إلى 36.5 مليون دولار، يحصل الفائز باللقب على أكثر من سبعة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4.293 مليون دولار، والثالث على 2.862 مليون دولار، والرابع 2.146 مليون دولار، بينما يحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على مليون دولار، وتحصل جميع المنتخبات المشاركة على 715 ألف دولار، وعزز «فيفا» من مكانة البطولة، بعدما اعتمد مبارياتها ضمن نظام التصنيف العالمى الذى يصدر شهريا لتحصل المنتخبات على نقاط فى التصنيف.

منتخب مصر منتخب الكويت مباريات منتخب مصر بطولة كأس العرب كأس العرب بطولة كأس العرب 2025 قطر مباراة منتخب مصر مع الكويت

