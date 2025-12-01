قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن ينتقد أحمد عاطف بعد تصريحاته الأخيرة

احمد حسن
احمد حسن
يمنى عبد الظاهر

انتقد أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك فى كأس العرب، تصريحات أحمد عاطف مهاجم زد، الأخيرة، بعد استبعاده من معسكر الفراعنة.

وقال عاطف مهاجم زد، إنه لا يعانى من أى إصابة، من شأنها أن تبعده عن المشاركة رفقة منتخب مصر المشارك ببطولة كأس العرب، فى قطر.
 

وقال أحمد حسن خلال تصريحات عبر شاشة «الكاس» القطرية: «أنا مش حابب اتكلم كتير فى الموضوع هو خلاص هو فى الأول وفى الأخر ده قرار فني».



وتابع: «أحمد عاطف يمكن ما حضرش معانا ولا معسكر خالص ولكن هو لعيب زى باقى اللاعيبة اللى موجودة اكيد بنثق فيه ولعيب من اللاعيبة المميزة إنما هو يمكن ما كانش موجود فى أى معسكر خالص من المعسكرات الماضيه خالص وما انضمش خالص لينا كمنتخب واحنا فوجئنا بالتصريحات. يعنى أنا شخصيا تفاجئت بالتصريحات لأنى الحمد لله إحنا بنتعامل مع اللاعيبة كأسرة وكاخوات».وأضاف: «كان فى جلسة بينى وبين عاطف قبل ما نسافر من مصر وشرحت له الموقف. وشرحت له وقلت له وارد يحصل ضم مروان حمدى لو بيراميدز وافق لأنه موجود فى كل المعسكرات اللى فاتت ولاعب من اللى بيعتمد عليهم الكابتن حلمى طولان».

وأضاف: «نصحته كلاعب كرة يعنى كخبرات وقلت له إذا حابب تسافر معانا سافر انت خلاص دخلت مع المجموعة وكده ولو مش حابب تسافر خلاص ده قرارك إنما أنابقول لك كره القدم فيها متغيرات ما بين ثانية والثانية يعنى ممكن اللاعب يتصاب ممكن اللاعب ما يبقاش موجود».

وأتم: «فوجئنا بسيل تصريحات بدون إذن بدون ما يرجع لنا وأنا شايف ان هو لو أساء فهو لم يسيء لمنتخب مصر هو أساء لنفسه بهذه التصريحات».

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

