أحمد حسن ينتقد أحمد عاطف بعد تصريحاته الأخيرة

انتقد أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك فى كأس العرب، تصريحات أحمد عاطف مهاجم زد، الأخيرة، بعد استبعاده من معسكر الفراعنة.

وقال عاطف مهاجم زد، إنه لا يعانى من أى إصابة، من شأنها أن تبعده عن المشاركة رفقة منتخب مصر المشارك ببطولة كأس العرب، فى قطر.



وقال أحمد حسن خلال تصريحات عبر شاشة «الكاس» القطرية: «أنا مش حابب اتكلم كتير فى الموضوع هو خلاص هو فى الأول وفى الأخر ده قرار فني».





وتابع: «أحمد عاطف يمكن ما حضرش معانا ولا معسكر خالص ولكن هو لعيب زى باقى اللاعيبة اللى موجودة اكيد بنثق فيه ولعيب من اللاعيبة المميزة إنما هو يمكن ما كانش موجود فى أى معسكر خالص من المعسكرات الماضيه خالص وما انضمش خالص لينا كمنتخب واحنا فوجئنا بالتصريحات. يعنى أنا شخصيا تفاجئت بالتصريحات لأنى الحمد لله إحنا بنتعامل مع اللاعيبة كأسرة وكاخوات».وأضاف: «كان فى جلسة بينى وبين عاطف قبل ما نسافر من مصر وشرحت له الموقف. وشرحت له وقلت له وارد يحصل ضم مروان حمدى لو بيراميدز وافق لأنه موجود فى كل المعسكرات اللى فاتت ولاعب من اللى بيعتمد عليهم الكابتن حلمى طولان».

وأضاف: «نصحته كلاعب كرة يعنى كخبرات وقلت له إذا حابب تسافر معانا سافر انت خلاص دخلت مع المجموعة وكده ولو مش حابب تسافر خلاص ده قرارك إنما أنابقول لك كره القدم فيها متغيرات ما بين ثانية والثانية يعنى ممكن اللاعب يتصاب ممكن اللاعب ما يبقاش موجود».

وأتم: «فوجئنا بسيل تصريحات بدون إذن بدون ما يرجع لنا وأنا شايف ان هو لو أساء فهو لم يسيء لمنتخب مصر هو أساء لنفسه بهذه التصريحات».