أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

زد 2005 يواصل التألق ويهزم بتروجت بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية

زد ٢٠٠٥
زد ٢٠٠٥
ملك موسى

حقق فريق كرة القدم مواليد 2005 بنادي زد فوزًا كبيرًا على فريق بتروجت بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ZED ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الجمهورية.

جاء الأداء قويًا ومسيطرًا من لاعبي زد منذ بداية اللقاء، لينجح الفريق في حسم المباراة بثلاثية نظيفة، سجلها كل من:

ياسين داني

عمر ياسر

محمد سوان

وظهر لاعبو زد بصورة مميزة، وسط تفوق واضح في وسط الملعب وتنظيم دفاعي محكم، لينجح الفريق في إضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2005:

المدير الفني: مارك بورتون

المدرب العام: تامر عبدالعزيز

المدرب العام: إسلام عمر النور

مدرب الحراس: عمرو أحمد عبدالله

مدرب الأحمال: محمد الشاذلي

محلل الأداء: محمد شريف

الإداري: يحيى معوض

الإداري: مصطفى شومان

أخصائي العلاج الطبيعي: تامر عادل

طبيب العظام: كريم نصر

مسؤول المهمات: أسامة محمد

يذكر أن الفوز يعزز من مسيرة فريق زد في دوري الجمهورية ويؤكد جاهزية اللاعبين لتحقيق نتائج مميزة خلال الجولات المقبلة.

زد بتروجت بطولة الجمهورية

