"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
بمواصفات احترافية.. سامسونج تغزو الأسواق بجالاكسي زد فولد

لمياء الياسين

يقترب موعد إطلاق هاتف سامسونج ثلاثي الطي ومن المتوقع إطلاقه في الأسبوع الأول من ديسمبر وقبل الإطلاق، تشير تسريبات جديدة من كوريا الجنوبية إلى أن سعر هاتف جالاكسي زد فولد القادم قد يكون أقل من المتوقع .

 هاتف جالاكسي زد فولد

وفقًا لمعلومات نشرها المدون الكوري yeux1122، تدرس سامسونج طرح الهاتف بسعر ابتدائي يبلغ حوالي 3.6 مليون وون، أي ما يعادل 2,447 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، في سوقها المحلي. وهذا أقل بكثير من التقديرات السابقة التي أشارت إلى سعر ابتدائي يبلغ حوالي 3,000 دولار أمريكي .

كما يضع هذا سامسونج في منافسة مباشرة من حيث السعر مع هاتف هواوي ميت إكس تي ، وهو الجهاز الثلاثي الطي الوحيد المتوفر تجاريًا حاليًا. تبيع هواوي هاتف إكس تي بحوالي 2520 دولارًا أمريكيًا بعد انخفاض سعره عن طراز الجيل الأول.
بما أن الجهاز ثلاثي الطيات، فمن الواضح أنه يستخدم مفصلتين. من المتوقع أن يكون أحد المفصلين أكثر انحناءً، مما يسمح بتكديس الشاشات بشكل أنيق عند طيها.

 هاتف Galaxy Z Trifold

من المتوقع أيضًا أن يتميز هاتف Galaxy Z Trifold بتصميم طي داخلي على شكل حرف G لحماية لوحة OLED الداخلية الحساسة. لا تكشف هذه الطريقة عن الشاشة الرئيسية، بينما تستخدم هواوي آلية Z-format، ما يكشف عن الحافة المنحنية للوحة من الخارج.
بمجرد فتحه، يمتد هاتف TriFold ليشكل شاشة OLED بقياس 10 بوصات مع شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة للاستخدام العادي. وتشير التقارير إلى أن حوافه لا تزال أكثر سمكًا من معظم الهواتف الرائدة الحديثة، لكن باقي مكوناته تُعدّ هاتفًا رائدًا لعام 2025.

وستحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب يصل إلى 100x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل 3x، وإطار من التيتانيوم.

يُقال إن سامسونج ستستخدم في الداخل ثلاث بطاريات، ربما خلايا سيليكون-كربون. وستُشغّل هذه البطاريات معالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite من سلسلة Elite، مما يُتيح أداءً فائقًا.

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

