Galaxy Z TriFold قد يكون أرخص من المتوقع… لكنه سيظل أغلى من iPhone Fold

يدخل عالم الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة مع اقتراب إطلاق Galaxy Z TriFold، أول جهاز تجاري ثلاثي الطي من سامسونج، لكن المفاجأة الأكبر ليست الشاشة العملاقة بقدر ما هي السعر المتوقع الذي جاء أقل مما خشيه كثيرون.

فبعد شائعات سابقة رجّحت أن يكسر الهاتف حاجز 3000 دولار، تشير تقارير جديدة إلى أن سامسونج تستهدف سعرًا في حدود 2499 دولار، أي أقل بنحو 500 دولار من التقدير الأول، ومع ذلك سيظل الجهاز منتجًا فائق الفخامة بعيدًا عن فئة الهواتف “المتاحة للجميع”.

للمقارنة، كان هاتف Huawei Mate XT ثلاثي الطي قد طُرح بسعر يقارب 2800 دولار في الصين، ما يعني أن سامسونج تحاول تموضع Z TriFold كمنافس “أرخص قليلًا” من نظيره الصيني، مع الحفاظ على مسافة سعرية أعلى من آيفون القابل للطي المنتظر؛ إذ تشير التسريبات إلى أن iPhone Fold سيُسعَّر بحوالي 2399 دولار، أي أقل بنحو 100 دولار من Z TriFold، لكن مع تصميم طيّ واحد فقط وليس ثلاثي الأجزاء.

وحش بثلاث شاشات وطيات… ماذا يقدم؟

بحسب التسريبات التقنية، سيحمل Galaxy Z TriFold شاشة داخلية متعددة الطيات بحجم 10 بوصات تقريبًا وبسطوع يصل إلى 1600 شمعة، تتحول عند طيها إلى هيئة قريبة من شكل Galaxy Z Fold 7، مع شاشة خارجية قياس 6.5 بوصة قادرة على بلوغ 2600 شمعة، ما يجعلها مريحة للاستخدام اليومي في ضوء الشمس المباشر.

وفي الخلف، يُنتظر أن يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية بمستشعر 200 ميجابيكسل، مدعومة ببطارية بسعة اسمية تبلغ 5437 ميلي أمبير تقريبًا ومعالج Snapdragon رائد لم يُحدد طرازه بعد.

واحدة من التفاصيل اللافتة هي اختلاف سماكة الأجزاء الثلاثة عند الطي؛ إذ تشير التقارير إلى أرقام تقريبية تبلغ 3.9 و4 و4.2 ملم لكل جزء، ما قد يجعل الهاتف غير متناظر بالكامل عند النظر بدقة، لكن يُرجَّح أن يكون ذلك نتيجة حلول هندسية داخلية تتعلق بتوزيع البطارية ولوحات الشاشة وآلية المفصلات.

ورغم هذا التفاوت الطفيف، يراهن التصميم على تقديم تجربة “هاتف يتحول إلى شاشة Mini‑TV” عند الفتح الكامل، مع مساحة عرض تناسب تعدد المهام ومشاهدة المحتوى على نطاق واسع.

سعر فائق… وتوافر محدود جغرافيًا

ورغم أن السعر الجديد أقل حدة من رقم 3000 دولار الذي أُشيع سابقًا، إلا أن التقرير يصف Z TriFold بأنه “جهاز استعراضي” أكثر من كونه منتجًا جماهيريًا، خاصة مع خطط سامسونج لتوفيره في أسواق محدودة فقط عند الإطلاق. فالتسريبات الحالية تتحدث عن طرح الهاتف في الصين وسنغافورة والإمارات وكوريا الجنوبية، بينما لا توجد مؤشرات على إطلاقه في أوروبا أو الولايات المتحدة في 5 ديسمبر، موعد بدء المبيعات المتوقّع.

مع ذلك، يوضح التقرير أن عشّاق التقنية في الغرب الذين يصرّون على اقتناء الجهاز يمكنهم اللجوء إلى الاستيراد من الأسواق المدعومة، مع تحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالضرائب وضمان ما بعد البيع.

وفي استطلاع رأي مرفق، صوّتت أغلبية المشاركين لصالح سببين رئيسيين لاقتناء جهاز ثلاثي الطي: 45.1% قالوا إنهم يريدون “مساحة شاشة إضافية”، و33.33% يرونه فرصة لتجربة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، مقابل 21.57% فقط أكدوا أنهم “لا يحتاجون هاتفًا ثلاثي الطي” أساسًا.

التقرير يختتم بالتأكيد أن Galaxy Z TriFold يمثل خطوة تجريبية كبرى لسامسونج في اتجاه فئة جديدة بين الهاتف والتابلت، وقد يمهد الطريق لتصاميم أكثر نضجًا وأرخص ثمنًا في الأجيال اللاحقة، إذا أثبتت التجربة أن هناك طلبًا حقيقيًا على أجهزة بهذا الحجم والسعر.

وحتى ذلك الحين، سيظل Z TriFold منتجًا يلمس سقف ما يمكن أن تفعله الشركات في فئة “الهواتف التي تطوي نفسها أكثر من مرة”، أكثر منه هاتفًا مخصصًا للسوق الواسعة.