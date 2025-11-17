أخبار التكنولوجيا.. فيفو تطلق سلسلة هواتف جديدة بقدرة شحن جبارة.. سامسونج تطلق سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق سلسلة هواتف جديدة إليك مواصفاتها

أكدت شركة فيفو إطلاق سلسلة هواتف S50 في الصين في ديسمبر ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة طرازين Vivo S50 و Vivo S50 Pro Mini و يُعد هاتف Pro Mini الأصغر حجمًا في هذه الهواتف.

ومن المتوقع أن يضم شاشة OLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسيحتوي كلا الجهازين على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسرعة 9600 ميجابت في الثانية وذاكرة تخزين UFS 4.1.

بقدرة شحن جبارة.. سامسونج تطلق سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية

سماعات الأذن المتميزة القادمة من سامسونج، قد لا تكون رسمية حتى الآن، ولكن أصبح من الصعب على الشركة إخفاءها.

بعد ظهورها لأول مرة داخل كود One UI 8.5 في الشهر الماضي ، ظهرت Galaxy Buds 4 Pro مرة أخرى، هذه المرة مع رسوم متحركة كاملة للتصميم تؤكد مجموعة الميزات التي تأتي بها سماعات الأذن.

جهاز لوحي خارق للألعاب.. أهم المواصفات والسعر

أطلقت شركة لينوفو رسميًا جهازها المحمول للألعاب Legion 5 في الهند، موفرًا أداءً قويًا للاعبين والمبدعين على حد سواء.

يأتي هذا الطراز مزودًا بأحدث بطاقة رسومات من سلسلة RTX 5000 من Nvidia، وأحدث معالج من سلسلة Ryzen 200 من AMD، وغيرها الكثير. إليكم جميع التفاصيل.

تحديث OriginOS 6 التجريبي لتلك الهواتف أصبح متاحًا.. إليك كيفية التثبيت

يتوسع تحديث OriginOS 6 تدريجيًا ليشمل أجهزة Vivo وiQOO، كما هو مخطط له. يُطرح الآن التحديث الرئيسي المستند إلى نظام Android 16 لمستخدمي iQOO 12، ليقدم تجربة بصرية مُحسّنة مع مجموعة من الميزات الجديدة، وتخصيصات مُوسّعة، وتحسينات شاملة في جميع أنحاء النظام.

يتوفر تحديث OriginOS 6 لهاتف iQOO 12 حاليًا عبر البرنامج التجريبي، أي البرنامج التجريبي.