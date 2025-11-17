قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحي خارق للألعاب.. أهم المواصفات والسعر

جهاز ألعاب
جهاز ألعاب
لمياء الياسين

أطلقت شركة لينوفو رسميًا جهازها المحمول للألعاب Legion 5  في الهند، موفرًا أداءً قويًا للاعبين والمبدعين على حد سواء.

يأتي هذا الطراز مزودًا بأحدث بطاقة رسومات من سلسلة RTX 5000 من Nvidia، وأحدث معالج من سلسلة Ryzen 200 من AMD، وغيرها الكثير. إليكم جميع التفاصيل.

جهاز الألعاب المحمول Legion 5  

يتميز أحدث كمبيوتر محمول للألعاب من عملاق التكنولوجيا الصيني بشاشة IPS LCD كاملة الحجم مقاس 15.3 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 165 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 300 شمعة. كما تأتي الشاشة حاصلة على شهادة TUV Rheinland لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة والتي تحافظ على صحة عين اللاعبين .

يأتي الكمبيوتر المحمول للألعاب مزودًا بمعالج Ryzen 7 260 الجديد من AMD، والذي يقترن ببطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 5050.

لابتوب الألعاب Lenovo Legion 5

يأتي حاسوب الألعاب مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت. 

يتميز الكمبيوتر المحمول باستهلاك طاقة حراري (TDP) 160 واط، ويتم تبريده باستخدام مراوح توربو من لينوفو، وأنابيب حرارية نحاسية، ومشتت حراري من الألومنيوم. مع المعالج الجديد، يمكنك أيضًا الوصول إلى العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لمنطقة الألعاب من لينوفو، والمتصلة بشريحة Lenovo AI Core، وهي شريحة مخصصة أخرى.

يعمل هذا الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 80 واط/ساعة، تُشحن عبر محول شحن بقوة 245 واط. أما بالنسبة للصوت، فيأتي مزودًا بمكبري صوت ستيريو مزدوجين من هارمان بقوة 2 واط. ومن الميزات البارزة الأخرى: مفتاح MUX، وتقنية Lenovo AI، وكاميرا ويب عالية الدقة، وبلوتوث 5.2، وواي فاي 6، ونظام تشغيل Windows 11 Homeوقد أعلنت لينوفو مؤخرًا عن هذا الطراز بسعر باهظ يبلغ 137,490 روبية هندية (حوالي 1,551 دولارًا أمريكيًا).

