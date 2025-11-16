جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

إذا كنت تبحث عن جهاز ألعاب بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أجهزة الألعاب اللوحية من لينوفو ، والتي تحمل علامة Legion التجارية، ويبدو أن الشركة تعمل على جهازين لوحيين صغيرين جديدين للألعاب، يُقال إنهما سيزودان بأحدث وأفضل معالجات Snapdragon من كوالكوم.

جهاز ألعاب Legion Y700





مواصفات جهاز ألعاب Legion Y700

وقد صلت أحدث المعلومات من المُسرب المعروف سمارت بيكاتشو ، الذي شارك التفاصيل على موقع ويبو. في منشوره الإلكتروني، تحدث عن عمل لينوفو على جهازين لوحيين صغيرين جديدين للألعاب، مزودين بمعالجي Snapdragon 8 Elite Gen 5 وSnapdragon 8 Gen 5. سيُشكلان جزءًا من سلسلة Legion الشهيرة من الشركة، وسيحتفظان بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وهي نفس نسبة Legion Y700.

ميزات جهاز ألعاب Legion Y700

على الجانب الآخر كشفت لينوفو عن جهاز Legion Y700 والذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite المتطور، بينما ظهر الثاني بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الأقدم. لذا، قد تتبع لينوفو استراتيجية مماثلة مع الجيل التالي من الأجهزة اللوحية. قد يأتي جهاز Legion Tab (2026) بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، بينما سيحتوي جهاز Legion Y700 (الجيل الخامس) على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القوي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتوافق أيضًا مع تسريب حديث من مصدر موثوق آخر. من المتوقع أن يتميز طراز Legion Y700 2026 بمعالج كوالكوم الرائد، بالإضافة إلى شاشة LCD صغيرة الحجم نسبيًا بقياس 8.8 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودقة 3K، ومعدل تحديث 165 هرتز. قد يعمل ببطارية بسعة 9000 مللي أمبير/ساعة، ويحتوي على نظام تبديد حرارة VC ضخم للتحكم في الحرارة