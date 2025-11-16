قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
بضاعة بـ69 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات فى مواجهة مع الشرطة بالصعيد
تفاصيل القبض على الفنان شادي ألفونس وبحوزته مخدر المارجوانا
رئيس مدينة مرسى مطروح يُتابع انهاء استلام ملفات التصالح بالمركز التكنولوجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز ألعاب بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أجهزة الألعاب اللوحية من لينوفو ، والتي تحمل علامة Legion التجارية، ويبدو أن الشركة تعمل على جهازين لوحيين صغيرين جديدين للألعاب، يُقال إنهما سيزودان بأحدث وأفضل معالجات Snapdragon من كوالكوم.

جهاز ألعاب Legion Y700


 

مواصفات جهاز ألعاب Legion Y700

وقد صلت أحدث المعلومات من المُسرب المعروف سمارت بيكاتشو ، الذي شارك التفاصيل على موقع ويبو. في منشوره الإلكتروني، تحدث عن عمل لينوفو على جهازين لوحيين صغيرين جديدين للألعاب، مزودين بمعالجي Snapdragon 8 Elite Gen 5 وSnapdragon 8 Gen 5. سيُشكلان جزءًا من سلسلة Legion الشهيرة من الشركة، وسيحتفظان بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وهي نفس نسبة Legion Y700.

 ميزات جهاز ألعاب Legion Y700 

على الجانب الآخر كشفت لينوفو عن جهاز Legion Y700 والذي يعمل  بمعالج Snapdragon 8 Elite المتطور، بينما ظهر الثاني بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الأقدم. لذا، قد تتبع لينوفو استراتيجية مماثلة مع الجيل التالي من الأجهزة اللوحية. قد يأتي جهاز Legion Tab (2026) بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، بينما سيحتوي جهاز Legion Y700 (الجيل الخامس) على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القوي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتوافق أيضًا مع تسريب حديث من مصدر موثوق آخر. من المتوقع أن يتميز طراز Legion Y700 2026 بمعالج كوالكوم الرائد، بالإضافة إلى شاشة LCD صغيرة الحجم نسبيًا بقياس 8.8 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودقة 3K، ومعدل تحديث 165 هرتز. قد يعمل ببطارية بسعة 9000 مللي أمبير/ساعة، ويحتوي على نظام تبديد حرارة VC ضخم للتحكم في الحرارة

