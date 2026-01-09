الكشف عن المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر 2025.

ووفقا للصفحة الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي فإن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في البريميرليج كل من كاليفرت لوين ليدز يونايتد، هوجو ايكيتيكي (ليفربول)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، مورجان روجرز (أستون فيلا)، هاري ويلسون (أستون فيلا).

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة.