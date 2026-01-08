في غياب محمد صلاح.. التعادل السلبي يحسم قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول

حسم التعادل السلبي مواجهة أرسنال وليفربول، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبتلك النتيجة يرفع أرسنال رصيده للنقطة 49 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ورفع ليفربول رصيده للنقطة 35 ليحتل المركز الرابع.

أعلن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول، ومايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل الفريقين للمواجهة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ودخل آرسنال قمة ليفربول بمعنويات مرتفعة، ويأمل في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين في الجولة ذاتها.

في المقابل، سعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإمارات، للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول

حارس المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك- كوناتي- كيركيز- برادلي

الوسط: سوبوسلاي- ماك أليستر- جرافنبيرخ

الهجوم: فيرتز- جاكبو- فريمبونج

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مامارداشفيلي- وودمان- جوميز- كييزا- جونز- روبرتسون- نيوني- رامزي - نجوموها.