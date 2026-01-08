تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلًا على منافسه آرسنال اليوم الخميس على ملعب الإمارات “معقل الجانرز” ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق آرسنال لتحقيق ثلاث نقاط مهمة في مشواره لتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي حيث سيحافظ على الصدارة من ملاحقة مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين الحاليين.

بينما يدخل فريق ليفربول على أمل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد التعادلات التي لاحقته على مدار الجولتين الماضيتين أمام ليدز يونايتد وفولهام.

وتقام قمة آرسنال ضد ليفربول اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافينبرخ - ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي - جونز - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي

خط الوسط: أوديجارد - مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس

خط الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، خلفه مانشستر سيتي برصيد 43 نقطة.

وجاء فريق ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة وسط سلسلة من التعادلات والنتائج السلبية في الموسم الحالي.