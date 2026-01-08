شوط أول سلبي في قمة ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة ليفربول وأرسنال بالتعادل السلبي، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أعلن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول، ومايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل الفريقين للمواجهة التي تجمعهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل آرسنال قمة ليفربول بمعنويات مرتفعة، ويأمل في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين في الجولة ذاتها.

في المقابل، يسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإمارات، للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول

حارس المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك- كوناتي- كيركيز- برادلي

الوسط: سوبوسلاي- ماك أليستر- جرافنبيرخ

الهجوم: فيرتز- جاكبو- فريمبونج

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مامارداشفيلي- وودمان- جوميز- كييزا- جونز- روبرتسون- نيوني- رامزي - نجوموها.