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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل شيك بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات هاتف فيفو iQOO 12 Pro

iQOO 12 Pro
iQOO 12 Pro

باعتبارها علامة تجارية فرعية لشركة فيفو Vivo، ركزت iQOO على تطوير هواتف ألعاب عالية الأداء، ولكن مع أحدث إصداراتها اهتمت iQOO بتطوير هاتف رائد ليس فقط ليجذب اللاعبين، بل ليجذب أيضا الأشخاص العادين، وهو هاتف iQOO 12 Pro، فبدلا من أن يكون هاتفًا للألعاب فقط، منحته الشركة الصينية تصميما أنيقا أشبه بهاتف عادي أكثر ملاءمة للألعاب، لجذب عدد أكبر من الأشخاص المهتمين بالأناقة إلى جانب الألعاب.

سعر ومواصفات هاتف فيفو iQOO 12 Pro 

التصميم:

يتميز هاتف فيفو الجديد iQOO 12 Pro بواجهة أمامية بشاشة ذات حافة منحنية، محاطة بحواف جانبية ضيقة، تبلغ أبعاده 164.6 x 75.4 x 8.6 ميليميتر ويبلغ وزنه 205 جراما، ويأتي الجزء الخلف من الهاتف بتصميم يتماشى أكثر مع أحدث اتجاهات الموضة، مع جزيرة كاميرا دائرية بثلاث عدسات، تحتوى اللوحة الخلفية على شعار BMW في الزاوية السفلية، تتميز هذه النسخة البيضاء أيضا بظهر زجاجي من البورسلين.

iQOO 12 Pro

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الكاميرا:

يتمتع هاتف iQOO 12 Pro، بكاميرا أساسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مقاس 50 مم والتي يمكن استخدامها ككاميرا ماكرو وكاميرا تليفوتوغرافي OIS بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر صور بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

iQOO 12 Pro

الشاشة:

يأتي هاتف iQOO 12 Pro بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1440 بكسل مع معدل تحديث متغير يتراوح من 1 هرتز إلى 144 هرتز، يمكن أن تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، ويتميز هذا الطراز بشاشة ذات حواف منحنية.

iQOO 12 Pro

المعالج والذاكرة:

يعمل iQOO 12 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، والذي يعد بتحسينات ملحوظة في الأداء وكفاءة الطاقة، من المتوقع أن يضع هذا الهاتف معايير أداء جديدة في عالم أندرويد، يقترن الهاتف بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وتخزين 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

iQOO 12 Pro

نظام التشغيل:

يتم تشغيل هاتف iQOO 12 Pro بواجهة فيفو الجديدة OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 ولكن المتغيرات العالمية ستعمل على تشغيل FunTouch OS، والتي تعد بأداء قوي وخيارات تخصيص واسعة النطاق.

iQOO 12 Pro

البطارية:

يحزم هاتف iQOO 12 Pro بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، ويتم إقرانها بشحن سلكي بقدرة 120 وات، والذي يعد بملأ البطارية في أقل من 30 دقيقة، مع دعما لحل الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

iQOO 12 Pro

السعر:

يأتي هاتف فيفو iQOO 12 Pro ضمن فئة الهواتف الرائدة المتميزة، حيث تم تسعير الإصدار الأساسي من الهاتف في الهند بسعر حوالي 57.150 روبية هندية (أي ما يعادل 21.204 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 16 + 256 جيجابايت، فهو يتميز بتصميم جديد كليا، إلى جانب نظام الكاميرا الذي تمت ترقيته وأداء قوي للألعاب.

iQOO 12 Pro
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